Osasuna abre la jornada 31 en Tenerife dispuesto a consolidar su liderato

22/03/2019 a las 06:00

Osasuna abre la jornada 31 envuelto en ese vendaval que le sopla a favor desde noviembre. Unos pocos han podido ponerle freno desde entonces, si acaso el Deportivo y Las Palmas, dentro de una trayectoria que le está acercando a pasos agigantados a Primera.

Es unánime la opinión de la cátedra para colocar a los rojillos el cartel de favoritos principales para el ascenso. No solo por la ventaja que campea en la clasificación (siete puntos sobre el tercero), sino también por la imagen ofrecida para resolver todo tipo de situaciones que le plantean los rivales, sus ausencias o en definitiva las diferentes situaciones de los partidos. Dentro de un modelo muy reconocible de juego, que cuando se pone en práctica le da réditos, Osasuna entra en la primavera avalado por una dinámica ganadora devastadora para jugar las últimas 12 jornadas.

Eran otros tiempos cuando la calculadora se empleaba para otros menesteres sin dejar ese punto de incertidumbre. El osasunismo vive ahora las horas más felices disfrutando cada semana con su equipo y sin esas angustiosas tensiones de jugar finales. Las cuentas que muchos hacen son las del ascenso. ¿Cuántos triunfos le quedan a Osasuna? Es la pregunta que ronda por las cabezas toda vez que se ha conseguido llegar a la franja de los 60 puntos y que el billete directo a la máxima puede estar entre 75-77. Ningún equipo en la historia de Segunda ha desperdiciado semejante renta.

Los rojillos lo tienen todo a favor y acuden a Tenerife sin perder ese hambre de triunfos que no lo sacian. Lo hacen con bajas importantes aunque llegados a este punto y vistos los antecedentes nada parece que sea un obstáculo. Juan Villar, máximo artillero con once dianas, no podrá regresar al Heliodoro por una lesión leve, mientras que del centro del campo se caen Oier por sanción e Iñigo Pérez por lesión.

Aquí está la ecuación que debe resolver Arrasate, que mantendrá a Herrera en la puerta y contará de nuevo con Nacho Vidal para formar línea con los García y Clerc. El socio de Mérida apunta a que será Luis Perea, mientras que Roberto Torres, Rubén García y Rober Ibáñez se perfilan para jugar por detrás de Brandon, que llega a Tenerife después de una gran segunda parte en la última jornada. En la lista ha entrado el joven navarro del Promesas Jon Moncayola.

OLTRA SE LA JUEGA

El futuro de José Luis Oltra, técnico insular, está en juego. Siete partidos sin ganar y con los puestos de descenso acechándole han generado los lógicos nervios en un equipo del que se esperaba más. El conjunto chicharrero llega con las ausencias de Jorge Sáenz y Uros Racic, concentrados con las selecciones sub-21 de España y Serbia, respectivamente, y Nano, autor del gol del empate del pasado fin de semana por acumulación de amarillas. La principal duda se encuentra en si Filip Malbasic, con gripe, estará en condiciones.

