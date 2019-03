Unzué, encantado con el fútbol que practica Osasuna

Actualizada 21/03/2019 a las 17:47

Juan Carlos Unzué está encantado con el fútbol que está practicando Osasuna esta temporada. El técnico navarro y ex portero rojillo atendió a los micrófonos de Radio Marca nacional para repasar aspectos sobre la actualidad del fútbol dada su amplia experiencia y fue preguntado por el cuadro de Arrasate. "He seguido bastante a Osasuna este año. He tenido más tiempo y he estado en Pamplona viendoles algunos partidos en El Sadar. He visto un equipo y una idea del entrenador muy interesantes, incluso en los meses de septiembre y octubre cuando les costaba un poquito más ganar, sobre todo fuera de casa. Les costó coger esa dinámica tan positiva que tienen ahora", indicó.

"Me gusta esa idea primero porque tienen una buena plantilla. Desde mi ignorancia entre comillas, me da la sensación que pone a los mejores, a los jugones vamos a decir, y hacen un tipo de juego que me gusta. Es directo, es vertical y le gusta jugar mucho en campo rival. Eso yo creo que en Pamplona ha calado desde un inicio y ha ilusionado a la gente. Es un equipo que viene de menos a más y que tiene muy buena pinta. Lo que pasa es que la Segunda División es tan larga e igualada que no se puede cantar victoria hasta el mes de junio prácticamente".

Unzué se ha tomado una temporada sabática y está cargando pilas para comenzar un proyecto nuevo. “Llevaba 34 años seguidos prácticamente sin parar. La sensación al final del año pasado fue que necesitaba un poco de descanso y me ha venido muy bien sobre todo los primeros meses hasta Navidad. Ha sido tiempo de reflexión y autocrítica. Ahora tengo las pilas cargadas y esperando a que alguien vuelva a confiar en mí para un proyecto”, explicó el que fuera entrenador del Celta el curso anterior y ayudante del Barcelona con Pep Guardiola y Luis Enrique en sus temporadas más esplendorosas.

Selección DN+