La tarde más especial para Ander Cantero pese a la derrota

17/03/2019 a las 21:23

Era el viaje más especial de la temporada para él. Regresaba a su casa, Pamplona, para medirse al equipo donde se formó y por el que siente el mismo cariño de siempre. Ander Cantero no sabía que iba a ser titular hasta la misma mañana del partido. Se lo comunicó en el hotel de concentración su entrenador y apareció ese cosquilleo en el estómago de las grandes ocasiones. Venía de ser suplente y recuperaba la titularidad en un escenario como El Sadar, donde se estrenaba. No pudo hacer nada en los tres goles de Osasuna, pero sí dejó buenos detalles en las paradas a Rober Ibáñez antes del descanso y a Brandon en la segunda parte. Fue una tarde especial para el meta del Rayo Majadahonda, cedido por el Villarreal, que estuvo muy cerca de su familia, habituales en Graderío Sur y socios rojillos. Cuando acabó el partido, mientras el estadio celebraba el triunfo en sintonía con los jugadores, se dio la vuelta y buscó enseguida a los suyos de la Rochapea para saludarles. Cantero no se subió en el autobús de vuelta a Madrid, para dormir en casa con su familia.

