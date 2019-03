Actualizada 15/03/2019 a las 14:30

El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, ha señalado este viernes que, el momento actual de LaLiga 123, es “como una cuenta atrás” y cada partido que ganen es "como quitar una hoja al calendario”.



Así lo ha indicado en una conferencia de prensa previa al encuentro ante el Rayo Majadahonda, que se disputará este domingo en El Sadar, y sobre el que ha augurado que será un choque “bonito, pero también difícil”.



Al respecto, ha sostenido que el objetivo, en este partido, es alcanzar los 60 puntos y “dar un paso más” y ha advertido que el cuadro madrileño pondrá a los rojillos “en dificultades” porque es “muy peligroso”.

Así, ha explicado que el rival “juega muy bien al fútbol, toma riesgos, tiene un juego combinativo, que te atrae, pero luego te hace daño a la espalda” y también “hace daño y goles en transiciones”.



Ha asegurado que la plantilla es consciente de lo que se está jugado y, aunque el cuadro navarro está “en una gran dinámica”, ha señalado que gana los choques “por la mínima e incluso remontando”.



“Eso genera un desgaste en parte físico y mental, y somos conscientes de que hay que hacer las cosas bien para tener opciones de ganar”, ha remarcado.



El de Berriatua ha remarcado la idea de que “no hay ninguna jornada en la que puedas hacer cábalas” y ha defendido que “hay que estar en una situación de alerta continua”.



No obstante, ha admitido que la ventaja de siete puntos respecto al tercer y cuarto clasificado, Albacete y Málaga respectivamente, favorece que los suyos no tengan “ese estrés a la hora de competir que pueden tener otros equipos”.



Según ha expresado, el conjunto ‘rojillo’ “está deseando jugar otra vez en El Sadar, conectar con el público, hacer un buen partido y celebrar juntos otra victoria”.



Sobre la baja del defensa lateral Nacho Vidal por acumulación de tarjetas amarillas, ha explicado que “la opción natural es la de Lillo, que lleva una buena semana de entrenamientos, pero lleva tres meses sin competir”.



Por tanto, también ha incluido la opción de que el sustituto sea Oier Sanjurjo -en esta campaña está compitiendo en el centro del campo- debido a su “polivalencia”.



Ha asegurado no estar preocupado porque varios de sus jugadores tengan cuatro amarillas: “Ojalá no caigan todos en el mismo partido, porque eso sí que puede ser un problema, pero tampoco podemos jugar a medio gas”.



Ha recordado que los suyos se impusieron al Málaga con remontada y, así, ha confesado que en el descanso sus jugadores y él mismo estaban “un poco desquiciados”, por lo que apostaron por “poner el foco en la solución”.



Finalmente, ha restado importancia a la expresión de enfado de Rober Ibáñez al ser sustituido en ese choque y, al respecto, ha dicho que “se tenía que haber hablado de que fue el mejor jugador en el primer tiempo”, pero que, por esos gestos del futbolista, se ha hablado de “esas otras cosas”.

