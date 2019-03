Arrasate: "La suerte fue que solo nos fuimos uno abajo al descanso"

Actualizada 12/03/2019 a las 00:16

El técnico de Osasuna, Jagoba Arrasate, indicó que la primera parte pudo ser la peor de toda la temporada, porque "no podíamos", ya que "nos han asfixiado con la presión, no había juego entre líneas, no nos encontrábamos" y "la suerte que solo nos fuimos un gol abajo".

"Cuando estás a un gol tienes opciones. La primera parte mérito del Málaga porque hemos estado muy incómodos, pero en la segunda parte hemos hecho el gol del empate pronto y el partido ha cambiado", subrayó.

