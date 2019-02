Iñigo Pérez y el saber encajar una suplencia

Actualizada 17/02/2019 a las 09:06

Hay jugadores que lo llevan mejor que otros en el fútbol. Entre ellos están los que se miran al ombligo y admiten la realidad sin paños calientes. Es el caso de Iñigo Pérez. El pamplonés no está contando tanto en las alineaciones de Arrasate como al comienzo de temporada, algo que él entiende porque tras una lesión de dos meses no volvió a su mejor tono. En un alarde de deportividad, así lo explica en declaraciones a Soria Noticias horas antes de medirse a su ex equipo.

"Entiendo esa suplencia. Si uno quiere crecer, no se puede mentir a sí mismo. Soy realista", indica Iñigo, que cayó lesionado de un dedo del pie en la primera vuelta en Zaragoza. "Después del parón que tuve, dos meses, sé que no volví a mi mejor nivel. A parte, cuando yo jugaba al principio, el equipo ganaba en El Sadar, pero fuera no ganaba. A raíz de mi lesión, el equipo empieza a mejorar, a jugar bien y a ganar partidos. Nadie es imprescindible en esto del fútbol. El equipo está muy bien y los jugadores que están jugando en el centro del campo también lo están. Ojalá sea una temporada en la que me toque participar poco, pero porque a nivel colectivo sea prácticamente imposible hincar el diente. Ya me pasó en el Athletic de Bielsa… Todo pasa por ayudar. Ahora mismo, me toca esperar mi oportunidad; el equipo va como un avión. Estamos todos enchufados".

Iñigo está plenamente implicado en Osasuna. Hay partidos en los que no ha jugado y sin embargo ha celebrado como el que más la victoria. En verano tomó la decisión convencido de salir de Soria y volver a Pamplona para jugar por primera vez en el equipo de su tierrra pese a que tenía ofertas superiores. "Hasta el último minuto, intentaron convencerme (para quedarse). En mi carta de despedida lo intenté transmitir: era el único sitio al que hubiese ido (a Osasuna). Tuve otras ofertas con economías superiores, pero si salía de Soria, era para volver a casa. Para encontrarme con una vía que dejé a los 13 años. Mi felicidad".

El mediocentro habla de cómo se ha planteado el objetivo en este Osasuna. "No debería ser una obligación para Osasuna tener que jugar en Primera división. Durante el año pasado, se cometió ese error, a nivel de la masa social, por los mensajes que se mandaron tras el descenso. De manera inmediata tienes que volver (a Primera) y en diciembre tienes que estar primero. Entonces, creas unas expectativas un tanto irreales. Si no se cumplen, tienes que empezar a manejar esas frustraciones… Este año, se ha corregido ese aspecto. No hay que meterse una presión añadida, pero sí existe. Sabemos cuales son las aspiraciones. Evidentemente, luchar por subir a Primera".

Por último admite que no le incomoda trabajar bajo presión. "Soy de los que piensa que esas expectativas y esas presiones no son malas. Cuando son reales, debemos aceptarlas. Cuando se pasa hambre, te obligas a querer ser mejor. Lo que dice Darwin: si no espabilas, te caes. Como futbolista me gusta. Me encuentro cómodo bajo ese ambiente".

