Rubén García: "Debemos mantener la calma y pensar que queda mucho camino"

Actualizada 04/02/2019 a las 15:56

Rubén García marcó un auténtico golazo para desnivelar la balanza con el Granada en el encuentro de este domingo y poner a Osasuna en la cabeza de la clasificación de LaLiga 123. El mediapunta valenciano compareció este lunes ante los medios de comunicación para ofrecer su punto de vista del encuentro: "Sabíamos durante la semana que el equipo que venía nos lo iba a poner muy difícil por su estilo de juego, por su forma de afrontar los partidos. Es un equipo muy rocoso defensivamente, el menos goleado. Creo que por la consistencia y el insistir, sobre todo en la segunda parte, tuvimos más ocasiones y fuimos mejores. Eso al final hizo que se decantara a favor nuestro el resultado. El míster insistió mucho en que son partidos que se alargan mucho, que es difícil abrir el marcador y que tuviésemos calma. No nos volvimos locos tratando de conseguir la victoria cuanto antes. Y a partir de esa calma creo que luego, en un pequeño detalle, vino la victoria".

El centrocampista rojillo también reflexionó sobre la ilusión que el equipo transmite a los aficionados y sobre cómo el vestuario va a gestionar esas emociones. "Nos gusta que la gente esté enchufada, que le guste lo que ve en cada partido. Eso para nosotros es vital. Pero dentro tenemos que tener mucha calma, los pies en el suelo y pensar que queda mucho por recorrer, que la Segunda División ya sabemos cómo es, que hace mes y medio parecía imposible llegar a posiciones de promoción y hoy te ves casi en posiciones de ascenso directo. Entonces mantener la calma y seguir trabajando día a día, esa va a ser la clave. Dentro del vestuario somos gente con experiencia que, sin duda trataremos de transmitir a cada compañero que todavía no hemos hecho nada y que queda mucho por recorrer", afirmó.

Rubén también quiso referirse al próximo compromiso del equipo en El Molinón, un estadio que el año pasado le acogió como local y al que guarda un gran cariño. "El Sporting viene de cambiar muchos jugadores. En casa siempre se crece y es un equipo que ante su afición siempre da un plus más. Va a ser un partido muy complicado. Desde el cambio de entrenador han dado un cambio para bien y en resultados es evidente que están más cerca de lo que en teoría tienen como objetivo. Pero creo va a depender mucho de cómo nosotros afrontemos el partido. No hay que volverse loco. Ellos necesitan una victoria y más ante su afición y nosotros iremos allí con la máxima ambición a plantarles cara. El año pasado estuve allí súper cómodo, muy contento, me trataron genial y siempre son recuerdos buenos. Tengo amigos allí y es una ciudad de la que tengo muy buenos recuerdos", comentó.

Te puede interesar

Selección DN+