Rober Ibáñez ya está en Pamplona y entrenará con Osasuna este martes

Actualizada 28/01/2019 a las 15:34

El anuncio del fichaje de Rober Ibáñez por Osasuna está al caer. El jugador ya se encuentra en Pamplona, donde está almorzando con el director deportivo, Braulio Vázquez, y este martes se entrenará con sus compañeros en Tajonar. Este fin de semana es muy probable que entre en la lista de convocados del partido contra el Granada.

Esta misma tarde el club tiene previsto cerrar el último fleco del fichaje, en concreto la opción de compra a final de temporada. Será voluntaria y no obligatoria en caso de ascenso a Primera como sucede con otros jugadores. El Getafe tampoco lo quiere perder del todo y Osasuna ha bajado las pretensiones iniciales, pero la cantidad en cualquier caso va a ser importante teniendo en cuenta el histórico de los últimos traspasos acometidos.

MUY DIFÍCIL QUE LLEGUE UN 9

Por otro lado, en Osasuna se descarta prácticamente que llegue un delantero toda vez que el Eibar no accede a dejar salir a Marc Cardona. El escenario cambiaría en el caso de que el club armero incorporara un punta, algo que no está entre sus planes a día de hoy. En la entidad hay tranquilidad al conocer que ningún jugador importante en el once de Arrasate saldrá de aquí al 31 de enero. En cuanto a David Rodríguez, el club no va a forzar su marcha y respetará su decisión de quedarse o salir.

Te puede interesar

Selección DN+