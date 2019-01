Acuerdo con Cardona pero no con el Eibar

27/01/2019 a las 06:00

Marc Cardona es el primer objetivo de Osasuna para reforzar la delantera en este mercado de invierno pero su incorporación es a día de hoy muy complicada. Hay pesimismo en el club. El jugador pertenece al Barcelona y milita como cedido en el Eibar, donde no cuenta con minutos. Quiere ser rojillo, según las conversaciones mantenidas, pero hay un obstáculo que de momento es insalvable. El club armero ha comunicado a Osasuna que su planteamiento es el de no dejarle salir en el caso que no fiche

