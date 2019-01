La fe de Kike Barja mueve montañas

Actualizada 20/01/2019 a las 14:10

El juego de Kike Barja es el fiel reflejo de lo que es este Osasuna, el de creer que todo es posible. Estos días se ha cumplido un año de su irrupción, en aquel encuentro contra el Valladolid donde fue decisivo y se mostró ante el osasunismo como un futbolista totalmente maduro para estar de pleno con el primer equipo. Barja ha llevado desde entonces una progresión continua hasta convertirse en lo que es hoy, una chispa que enciende a El Sadar y que tortura al lateral derecho del equipo rival por su insistencia. No estamos ante un extremo precisamente de talento, no es que rebose virtuosismo, pero sí ante un excepcional competidor que mira siempre hacia adelante, que lleva la verticalidad por bandera, que sabe cuándo es el momento de correr, que no para de sacar centros, que es valiente y que va directo al área. Todo esto último es un tesoro para el juego que quiere Arrasate, para el juego que gusta en El Sadar, el de las emociones a base de no perder la fe. La de Barja mueve montañas. El Mallorca lo sufrió en sus carnes. Marcó el primer gol peleando una pelota por la que otros no habrían ido. Puso el centro envenenado Rubén García entre Reina y los centrales, y el de Noáin fue por si acaso, cómo no. Tuvo premio. No recepcionó Reina y le quedó el balón para girarse y marcar. El 2-0 lo fabricó él mismo cuando Osasuna había pasado el tramo más peligroso del partido. Barja robó en banda izquierda un saque de portería y se fue a todo trapo a ganar la línea de fondo sin que nadie se le pusiera en su camino. La asistencia fue un caramelo para Torres. El Sadar le dedicó en el cambio por David Rodríguez una ovación que todavía retumba. Con total merecimiento. Es Kike Barja, la explosividad de este Osasuna que vive un idilio en Pamplona.

