Osasuna golea al Izarra en un amistoso y David se da una alegría con cuatro tantos

Actualizada 16/01/2019 a las 14:47

Osasuna ha goleado al Izarra (6-1) en un amistoso disputado este miércoles en Tajonar y David Rodríguez se reivindicó con cuatro tantos. Otro de los protagonistas del choque fue Sergio Herrera, que volvió a jugar un partido después de recuperarse de su lesión y completó los noventa minutos.

El dominio osasunista pronto se plasmó en el marcador, ya que, en el minuto 6, David remató a la red una buena acción trazada entre Iñigo Pérez y Endika por el perfil zurdo. Tan sólo dos minutos después, el ariete talaverano hizo el segundo de su cuenta particular al definir a la red un envío de Kike Barja desde la banda diestra.

Los rojillos continuaron llevando la iniciativa y todavía ampliaron diferencias en el marcador a través de Xisco, a centro de Kike Barja, y de Brandon, que golpeó con dureza el cuero tras una dejada de David. El Izarra logró marcar gracias a un buen remate de Areso, pero David haría el quinto al filo del descanso.

En la segunda parte solo hubo un gol más, de David Rodríguez, pero se pudo ver en Tajonar a jugadores del Promesas como Herrando, Mocanyola y Aimar Oroz, que hizo así su debut con el primer equipo.

Ficha técnica:

Osasuna: S. Herrera, Endika, M. Flaño (Aimar Oroz, m. 61), David, Xisco, Brandon, Kike Barja (Herrando, m. 45), Olavide, Íñigo Pérez (Moncayola, m. 45), Luis Perea y Aridane.

Izarra: Álvaro, Eguaras (Sagüés, m. 45), Eneko (Endika, m. 45), Cabrera, Iván, Alonso (Juanlu, m. 45), Areso (Hinojosa, m. 45), Maestre (Garrido, m 45), Recalde (Garrido, m. 45), Francis (Chema, m. 45) y Valdo (Gorka, m. 45).

Goles: 1-0 (m. 6): David. 2-0 (m. 8): David. 3-0 (m. 18): Xisco. 3-1 (m. 27): Areso. 4-1 (m. 29): Brandon. 5-1 (m. 42): David. 6-1 (m. 88): David.

Árbitro: Iosu Galech Apeteguia (C. Navarro), asistido por Roberto Domínguez Rubio (C. Navarro) y David Solla Moreno (C. Navarro).

Incidencias: 300 espectadores en las instalaciones de Tajonar, en un encuentro de carácter amistoso.

