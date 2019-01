Curbelo: "Osasuna presiona muy arriba, pero Las Palmas debe ganar en casa"

Actualizada 10/01/2019 a las 17:09

El defensa de la UD Las Palmas Eric Curbelo ha dicho este jueves que Osasuna, rival el próximo sábado en el estadio de Gran Canaria, presiona "muy arriba" pero el equipo amarillo juega en casa "y debe ganar" para reaccionar en el último partido de la primera vuelta de LaLiga 1/2/3.

El defensa isleño debutó como jugador profesional el pasado lunes en Madrid frente al Rayo Majadahonda (0-0), como lateral derecho, y se declara contento por haber cumplido su sueño y por colaborar a que el equipo dejase "la portería a cero" después de varias jornadas consecutivas siendo goleado a domicilio.

El canterano amarillo es ambicioso y confía "en jugar la mayoría de partidos posibles, y si es posible ayudar a que el equipo ascienda a la Primera División".

El salto de categoría que ha vivido el zaguero ha sido notable y ahora en Segunda admite que "hay que pensar más rápido". Además reconoció que hay jugadores del filial que "lo harían muy bien en el primer equipo".

"Me siento más cómodo de central, pero trabajo para estar en el once. No me importa en la posición que juegue si es para ayudar al equipo", ha respondido en relación a su posición en la línea defensiva.

De cara a los consejos que ha recibido, Curbelo ha dicho que tanto el entrenador del primer equipo, Paco Herrera, como el técnico del filial, Juan Manuel Rodríguez, coincidieron en que "hiciera lo mismo que en el filial". "Que jugase como sé", ha añadido.

De la situación que atraviesan los amarillos, el defensor ha asegurado que "el fútbol son momentos" y está convencido de que demostrarán lo que son. "Tarde o temprano el equipo lo hará bien", ha sentenciado.

Etiquetas Osasuna

Selección DN+