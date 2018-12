Sabalza: "Mi gran orgullo es haber dado los pasos para sanear el club"

31/12/2018 a las 06:00

No es un hombre de egos. Es más bien cercano con quien le saluda cuando pasea por la calle. La presidencia de Osasuna le ha cambiado la vida por el tiempo que le dedica aunque hasta cierto punto. No presume de coche ni de los típicos banquetes que rodean a los dirigentes del fútbol. Tampoco de tarjeta de crédito del club. Confiesa que le resulta fácil no caer en tentaciones estando tan metido en una industria que se ha llevado por delante a otros presidentes y directivos por irregularidades

Selección DN+