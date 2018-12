Actualizada 21/12/2018 a las 14:24

El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, considera que el encuentro frente al Reus, que se disputará este domingo en el Camp Nou Municipal, es “muy importante y difícil”, por lo que ha advertido que el conjunto rojillo deberá completar “un buen partido para ganar”.



Así lo ha indicado en una conferencia de prensa previa a este encuentro, que será el último que Osasuna dispute este año y, al respecto, ha considerado que la clave para sumar tres puntos será “conceder menos”.



Ha aseverado que “no es lo mismo terminar con 29 que con 30 o con 32. Creo que ese sabor que deja el último partido antes de irnos de vacaciones nos daría ese plus” que vendría, sobre todo, por “sumar una victoria fuera de El Sadar, por la puntuación y por la clasificación”, ha apuntado.



Arrasate ha rechazado que el próximo encuentro sea “un partido trampa” debido a que la trayectoria de Osasuna lejos de El Sadar “no es como para pensar que vamos a ganar”. En este sentido, ha recordado que, como equipo visitante, no han sido "capaces de mantener la portería a cero, y eso es vital”.



El conjunto rojillo, en lo que va de temporada, de los nueve partidos disputados fuera de su estadio, ha perdido cinco de ellos, ha empatado tres y ha ganado uno.



Así, ha instado a “mejorar las prestaciones” del equipo, y ha recordado que el Reus ha cosechado cuatro puntos en los dos últimos partidos disputados (empató contra el Córdoba y ganó al Alcorcón).



Para Arrasate, el conjunto tarraconense es “vertical, profundo y juega con dos puntas”, por lo que “igual tienen más motivos” para que ese mismo tipo de juego sea el que practiquen frente a Osasuna el próximo domingo.



No obstante, ha defendido que su equipo tiene “argumentos” y que ha preparado “bien” el próximo partido y, por tanto, ha confiado en “neutralizar el ataque del Reus” y poder “hacerles daño con el balón”.



Cuestionado por si al Reus puede afectarle la situación económica que atraviesa el club a la hora de disputar este partido, Arrasate ha señalado que “no es una situación fácil, ni cómoda” y ha mostrado su solidaridad con las personas afectadas.



Jagoba Arrasate ha considerado “una gran noticia” el alta deportiva del guardameta Sergio Herrera, quien sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda el pasado mes de mayo, pero ha remarcado que este no está todavía para participar en un encuentro.



Los jugadores que causan baja segura para este encuentro serán los centrocampistas Luis Perea y Javi Martínez, ambos en proceso de recuperación de sus respectivas lesiones.



Por otro lado, en el entrenamiento de esta mañana se han ejercitado con una menor carga de trabajo el centrocampista Fran Mérida y el delantero Juan Villar.

