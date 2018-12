Cristóbal (Alcorcón): "El equipo está con mucha ilusión por enfrentarse a Osasuna"

Actualizada 14/12/2018 a las 16:54

Cristóbal Parralo, entrenador del Alcorcón, declaró este viernes que su equipo se encuentra "con mucha ilusión" por enfrentarse a Osasuna esta jornada en El Sadar, un estadio "difícil" en el que el conjunto alfarero no ha perdido nunca.

El Alcorcón perdió el liderato la pasada jornada tras perder en Santo Domingo con el Reus y encadenar su segunda derrota consecutiva tras la anterior frente al Albacete.

"El equipo está con mucha ilusión y con ganas de volver a la senda de la victoria. Hemos tenido dos resultados adversos que se han decantado por detalles, pero el equipo ha competido bien y por eso no hablamos de bache, porque eso va parejo con los resultados y el juego", dijo Cristóbal.

"De las derrotas se aprende y todo tiene un por qué. No estuvimos tan centrados como en otras ocasiones y hemos visto que no hay que perder la tensión de nuestro juego", declaró el técnico cordobés, que reconoció que "hay que aceptar que en ciertos partidos no pueden salir tan bien las cosas como gustaría".

"Eso no es motivo para bajar los brazos. Hay que trabajar duro para que los partidos se decanten de nuestro lado y pensar en el partido a partido", apuntó.

"No nos pueden debilitar los elogios. Tenemos que estar concentrados para no perder la humildad, porque sería el mayor error que podríamos cometer. Tenemos que hacer ciertas cosas que no hicimos y mejorar", señaló.

Esta jornada el Alcorcón visita a Osasuna en El Sadar, un estadio que se le da bien y dónde nunca ha perdido.

"Sabemos que es un partido complicado, difícil como lo son todos, y no miramos más allá. No miramos lo de otros años. Lo que queremos es competir y volver a ganar", concluyó.

