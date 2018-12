Brandon: "Tenemos que hacernos fuertes en casa ante nuestra afición"

Actualizada 11/12/2018 a las 14:36

Brandon ha atendido este mediodía a los medios de comunicación en Tajonar después del entrenamiento de equipo. El futbolista balear ha valorado positivamente el punto logrado el pasado sábado ante el Albacete Balompié en el Carlos Belmonte. "Afrontamos la semana con ilusión después del partido de Albacete. Creo que hicimos las cosas bien, quitando dos fallos que nos condenaron un poco. Tenemos que mejorar eso, pero el equipo va a más y tenemos toda la ilusión para sacar los tres puntos en casa", ha comentado.

Por eso, Brandon es optimista de cara el encuentro que el domingo mediará al equipo frente a la Agrupación Deportiva Alcorcón. "Cada partido es un mundo. Ellos están siendo la revelación, tienen buen grupo, tienen muy buen equipo, pero jugamos en El Sadar, jugamos en casa y tenemos que hacernos fuertes en casa ante nuestra afición y sacar los tres puntos", ha afirmado. "Espero que acabemos el año ganando los dos partidos que quedan. Todo el mundo sabe que no es fácil, pero podemos hacerlo porque tenemos grupo y vestuario para hacerlo. Vamos paso a paso a ganar este en casa y luego ya se hablará", ha dicho.

Por último, Brandon se ha mostrado partidario de ir partido a partido sin obsesionarse con los puntos o la clasificación. "Si te digo la verdad no miro la clasificación. Me centro en el día a día, en trabajar, en que el equipo mejore y en ganar los partidos que podamos. Yo ahora no miro mucho la clasificación si te soy sincero".

Etiquetas Osasuna

Brandon

Selección DN+