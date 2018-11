25/11/2018 a las 06:00

Poder jugar partidos con campos como el de ayer implica poder disfrutar como niños, aunque den ganas con tanta lluvia en algunos momentos de ponerse el gorro de waterpolo. El juego de Osasuna se diluyó con tanta agua, el equipo compitió e hizo algunas cosas bien pero no generó ocasiones como nos estaba acostumbrando en los últimos encuentros. Dejamos de ser un café intenso y pasamos a estar aguados. Pero no tiene que cundir el pánico. Tras tres victorias caer en Riazor no es ningún prob

