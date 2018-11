Natxo: "La mala fortuna es que pillamos a Osasuna en la mejor dinámica"

Actualizada 23/11/2018 a las 14:32

El entrenador del Deportivo, Natxo González, ha afirmado que su equipo ha tenido la "mala fortuna" de que recibirá este sábado a Osasuna en su "mejor dinámica" de la temporada tras haber superado las dudas iniciales.



"Empezó muy irregular y la mala fortuna es que le pillamos en la mejor dinámica de la temporada, con diez puntos de los últimos doce y encontrando esa regularidad que no había tenido. Cuenta con jugadores desequilibrantes en cuanto a calidad y velocidad y un buen entrenador (Jagoba Arrasate). Es un reto bonito", declaró en rueda de prensa. Con Arrasate se reencontrará después de haberse enfrentado a él en la promoción de ascenso la temporada pasada, en la que Natxo dirigía al Zaragoza y cayó ante el Numancia del ahora entrenador de Osasuna.



"Son duelos que no se olvidan. De alguna forma, según se desarrolló, lo normal es que hubiéramos ganado. Es un buen amigo, hay un poquito de rencor pero como es buen amigo no vamos a excedernos demasiado", dijo con una sonrisa y en tono bromista. El Deportivo, después de haber empatado a última hora en Almería (1-1), regresa a Riazor, donde aún no ha perdido y donde, según el técnico, no debe sentir presión extra por la obligación de compensar sus números como visitante.



"Riazor nos tiene que dar seguridad. Perderemos puntos en casa en la temporada e intentaremos que sea lo más tarde posible, pero no puede suponer presión", precisó. A su once regresará Pedro Mosquera por la lesión de Álex Bergantiños y González reconoció que le "ilusiona" verle en el césped como titular. Del argentino Fede Cartabia, que anotó el gol del empate en Almería, indicó que "el problema" que tiene es la falta de "continuidad" por las lesiones. "Estos partidos saliendo de banquillo nos ha dado cosas, fue decisivo ante el Oviedo, también ante el Almería, y a ver si conseguimos que tenga esa continuidad de minutaje", declaró.

