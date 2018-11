Iñigo Pérez, sin el alta competitiva, no entra en la convocatoria

23/11/2018 a las 11:26

Iñigo Pérez no ha entrado entre los 18 expedicionarios rojillos que han partido este mediodía de Tajonar en autobús hasta La Coruña. Tras seis jornadas ausente, el jugador navarro todavía necesita coger ritmo pese a estar recuperado de la artritis en un dedo del pie derecho y contar con el alta médica. "Ha entrenado bien toda la semana, tiene el alta, pero entendemos que aún le falta un poquito. Creo que la semana que viene va a estar y me preguntaréis a ver qué voy a hacer y tal. Esta semana dejadme en paz por favor, no está en la lista", ha dicho con una pizca de humor Jagoba Arrasate, en referencia a que a Iñigo le falta el alta competitiva y al dilema que le viene para formar el centro del campo.

También son baja Aridane y Xisco por sanción y Sergio Herrera por lesión. La ausencia de Aridane será cubierta con toda probabilidad por David García aunque también viaja Miguel Flaño, que ha venido siendo uno de los descartes. "El que va a salir, qué mejor escenario mañana de que está entrenando bien y que puede hacerlo bien", ha explicado el técnico rojillo. "David ha tenido más minutos que Miguel, es verdad. Los dos están preparados, con matices diferentes cada uno. El que salga ojalá haga un buen partido. Estoy tranquilo en ese aspecto, les veo en el día a día y creo que tenemos cuatro buenos centrales".

Arrasate ha sido preguntado por la situación del capitán de Noáin. "Entiendo que no es fácil para un jugador como él. Miguel ha dado muchísimo a Osasuna. Se bagaje está ahí. Yo puedo decir lo que veo. Es un ejemplo dentro y fuera del campo. Está ayudando al que no juega. Yo estoy encantado con él. Ahora bien, seguro que él, como es competitivo y ha llegado a donde ha llegado, no lo está pasando bien. Pero estoy encantado con su predisposicion", ha valorado el entrenador rojillo.

