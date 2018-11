Un gol de Osasuna salva la vida de un conductor en Andalucía

13/11/2018 a las 22:26

La historia sucedió el 13 de octubre. La casualidad hizo que Kike Barja marcara un gol al Córdoba y que un hombre se despertara de su coche cuando se había dormido y se disponía a caer por un barranco. Se llama Paco Gago y esa tarde conducía de Cádiz a Huelva por una carretera comarcal. Estaba escuchando por la radio el programa Tiempo de Juego de la Cadena Cope y cerró los ojos, hasta que de repente se alzó la voz del locutor de Pamplona, Alberto Sanz, que cantó el 2-1 que anotaba el de Noáin en El Sadar.

Paco Gago quiso ponerse en contacto con el periodista navarro para contarle lo sucedido en aquel episodio. “El gol de mi vida”, se tituló el mensaje que le hizo llegar, en el que contaba que se quedó dormido “a 100 kilómetros por hora”. “De pronto desperté gracias al grito de gol que dio el compañero de Cope Pamplona. Iba camino de un barranco, reaccioné rápido y pude girar el coche para que quedara atrapado y no cayera al vacío. Si no llega a al azar la voz en el gol, no sé qué hubiese sucedido”.

El propio Alberto Sanz ha hablado hoy en las ondas con el protagonista y con Kike Barja a la vez. “Aquello fue increíble”, ha señalado emocionado Gago. “Escuché 'gooollll' y me dio tiempo a girar el volante y no caer al precipicio. Ahora, Osasuna es mi equipo y lo llevo dentro”, ha expresado. “El gol lo tengo grabado en el móvil y a los compañeros les digo que este gol me salvó la vida”.

El extremo rojillo no ha dado crédito a lo sucedido. “Cuando me contaron la historia no me lo creía. Marcar un gol es una alegría inmensa y en este caso ha servido para salvar la vida de este chico”, ha declarado en el programa de radio. “Esto emociona. Quién sabe lo que hubiera pasado si me da por fallarla... Tengo que decir que hay que darle mérito al comentarista. Es el que cantó el gol, le dio efusividad e hizo que se despertara”.

Selección DN+