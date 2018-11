El gol de Roberto Torres al pubis

Actualizada 09/11/2018 a las 18:56

El gimnasio forma parte de su vida diaria. Roberto Torres se esfuerza cada mañana en prevenir una lesión en el pubis que en otras temporadas le impidió estar a su mejor nivel. Ha aprendido a convivir con ello. En una entrevista publicada por la revista de Osasuna explica todo ese trabajo que no se ve. "Yo he pasado muchos momentos difíciles, momentos de trabajo oscuro, de pelear yo conmigo mismo, de querer ser mejor cada día, de querer olvidar todos esos quebraderos de cabeza que veinticuatro horas vivían conmigo. Sí que es verdad que a día de hoy no estoy igual que antes de la lesión. Creo que va a vivir conmigo el resto de mi vida, porque dicen que cuando tienes una lesión como la del pubis no terminas de quedarte bien y no me queda otra que seguir trabajando. Mi media hora de ejercicios en el gimnasio antes del entrenamiento y la media o una hora de después no me las quita nadie. Lo he cogido como una rutina. Me viene bien para trabajar, además de la lesión, otras muchas cosas. Tengo muy claro que vivo del fútbol y que tengo que estar lo mejor posible para rendir. Hay unos días que cuesta más que otros, pero siempre he tenido fuerza de voluntad y lo llevo de la mejor manera posible", confiesa.

Torres se encuentra ahora en un momento dulce de forma con participación directa en los goles del equipo. Habla de las sensaciones que vive un futbolista cuando marca un gol o simplemente cuando juega en El Sadar. "Hay días que el fútbol te da un subidón que en el mundo real o en otros trabajos no se puede comparar. El meter un gol que significa lo que significó el otro día, hacer feliz a una ciudad, a una comunidad entera es algo que no lo puede conseguir mucha gente. Es algo que tenemos nosotros la oportunidad de conseguirlo y sí que es verdad que las alegrías no es que duren poco, pero enseguida tienes otro partido. Nosotros en Osasuna las alegrías las vivimos de otra manera que es jugando cada quince días en El Sadar. No estamos acostumbrados a ganar siempre. Estamos en un equipo que, aunque no ganemos mucho, ganamos de otra manera", refleja en estas palabras cargadas de osasunismo.

El de Arre, cuarto máximo goleador de Osasuna en los últimos 25 años, dedica elogios al nuevo entrenador por su filosofía. "Para mí, toda. Jagoba para mí es el entrenador idóneo para este club. Veníamos unos años quizá cambiando mucho de entrenador, sin dar continuidad a proyectos, pero también es verdad que necesitas que funcione. Y Jagoba creo que es el entrenador perfecto para nuestra idea de juego, para lo que venía siendo Mendilibar en su día, que son muy parecidos. Tiene una idea que le gusta a la afición, que nos gusta a nosotros y creo que tenemos que ir por ahí".

