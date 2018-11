Actualizada 02/11/2018 a las 14:19

El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, afirmó este viernes que el Málaga, que llega como líder a Pamplona, es un rival "potente", pero subrayó que su equipo será "valiente" en el encuentro de este sábado en el estadio El Sadar.



Arrasate, en rueda de prensa en Tajonar tras el entrenamiento a puerta cerrada en El Sadar, dijo que el Málaga "es un rival que tiene una gran plantilla y grandes futbolistas", pero "sobre todo es un equipo".



"Tiene espíritu de equipo. Son solidarios, defienden bien, tienen calidad, y sobre todo cometen pocos errores. Todo ese conjunto les hace que sean hasta el momento el mejor equipo de la categoría", explicó.



El técnico vasco comentó que el Málaga "no te deja presionar porque no se expone y juega directo", por lo que destacó que Osasuna "deber ser valiente y jugar en campo rival".



"Sabemos que tenemos que neutralizar su juego directo, que lo hacen muy bien", señaló Arrasate, quien indicó que jugar en casa contra el líder "motiva".



"A veces son más que tres puntos para la autoconfianza. Seguro que es complicado, pero si estamos a nuestro nivel podemos sacarlo adelante", manifestó.



El entrenador vizcaíno señaló que Osasuna "no quiere desengancharse" de los puestos que dan opción a pelear por el ascenso y apeló al rendimiento de su equipo en casa para derrotar al líder.



"Hemos mejorado fuera de casa en los tres últimos partidos, pero no llegan los puntos que deseamos. Cuando no ganas fuera el partido de casa se convierte en más importante. Tenemos ganas de que llegue y poder demostrar que podemos hacer un buen partido y ganar al líder", declaró.



Arrasate admitió que "el ratio de puntos sigue siendo muy bajo" como visitante, pero subrayó que merecieron más en las tres últimas salidas: "Es frustrante haber sacado dos puntos en las últimas tres, pero es el camino para conseguir las victorias fuera".



"Hasta Extremadura no va a pasar. Vamos a ponernos en modo Sadar, que nos va bien", dijo el técnico rojillo, quien indicó no obstante que "no es fácil mantener el ritmo de casa", donde Osasuna está invicto esta temporada en LaLiga 1/2/3.



Arrasate no desveló si podrá contar con el mediocentro pamplonés Íñigo Pérez, baja las tres últimas jornadas por lesión, ya que aunque ha completado los dos últimos entrenamientos aún arrastra molestias, mientras que apuntó que tiene "muchas opciones" para cubrir la ausencia por sanción del centrocampista navarro Oier Sanjurjo.

Selección DN+