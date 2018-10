Nacho Vidal: "El trabajo es bueno pero tenemos que pulir cosas"

Actualizada 25/10/2018 a las 14:00

El jugador alicantino de Osasuna Nacho Vidal afirmó este jueves que el trabajo del equipo está siendo "bueno" aunque deben "pulir cosas" para obtener sobre todo mejores resultados fuera de casa, donde los rojillos solo han sacado un punto en cinco salidas.



"La categoría está muy pareja. Estamos a 3 puntos de arriba y a 3 de abajo, pero no hay que pensar en ello. Es pronto y es muy largo. El trabajo es bueno, sabiendo que tenemos que pulir cosas", declaró en rueda de prensa tras el entrenamiento en Tajonar. El lateral derecho rojillo dijo que trabajan "duro" durante la semana, con "la cabeza y los cinco sentidos" puestos en ganar el domingo al Rayo Majadahonda en el Wanda Metropolitano.



"Todos queremos ganar. Hay detalles que nos están condicionando, pero estamos en el buen camino y tiene que llegar esa victoria", manifestó. Nacho Vidal comentó que Osasuna debe ser "capaz de competir y estar cerca de la victoria" en todos los partidos, independientemente de si juega en casa o fuera, y añadió que "este equipo siempre quiere dar una imagen de equipo ganador y solvente". "En esta categoría cuesta ganar fuera de casa. No creo que estemos haciendo muchas cosas mal, pero hay detalles que nos condicionan", dijo.



"Estamos haciendo un buen trabajo, pero hay que corregir ciertos detalles. El trabajo es bueno y hay que ser optimistas y creer en nosotros", agregó. El futbolista alicantino indicó que el Rayo Majadahonda viene de ganar dos partidos seguidos en casa en Liga y es un rival que les exigirá el "mayor nivel" de la plantilla para ganar en el Wanda Metropolitano. Señaló sobre el escenario de juego que supone un "extra" de "motivación" y espera que Osasuna pueda logra "la primera victoria" de la temporada fuera de casa en Madrid.



Nacho Vidal recuperará la titularidad, tras perderla por una lesión, aprovechando la baja por sanción de Manuel Castellano 'Lillo': "Ojalá pueda entrar. Tras la lesión vengo con la mentalidad de volver a ser titular y tengo la ambición de jugar al máximo nivel", dijo.



Sobre la competitividad en la plantilla, comentó que Osasuna es un club "de mucho nivel" y "todo el mundo puede entrar en el once y hay que estar siempre con los cinco sentidos". El centrocampista navarro Íñigo Pérez quedó este jueves descartado para el partido del domingo, por lo que se perderá su tercer partido consecutivo por una artritis traumática en el primer dedo del pie derecho. El central navarro Unai García, que sufrió ayer un esguince de tobillo, no se ejercitó este jueves en Tajonar, pero no está descartado para el domingo y se probará el sábado para comprobar si puede estar disponible. Son bajas seguras Íñigo Pérez y Sergio Herrera por lesión, y Manuel Castellano 'Lillo' por sanción tras su expulsión en Oviedo.

