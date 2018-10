Kike Barja: "Tenemos equipo para estar más arriba pero debemos mejorar"

Actualizada 23/10/2018 a las 13:33

El jugador de Osasuna Kike Barja declaró este martes que tienen equipo "para estar más arriba" en la clasificación y están "haciendo cosas" como para estar mejor situados, pero admitió que deben "mejorar", sobre todo fuera de casa.

El futbolista navarro ratificó la opinión del técnico rojillo, Jagoba Arrasate, de "no ir con el horario previsto", duodécimo clasificado a tres puntos del 'playoff' y también a tres del descenso.



"Es la realidad. Tenemos equipo para estar más arriba y estamos haciendo las cosas como para estar más arriba. Poco a poco el equipo va mejorando y cogiendo la idea que quiere el míster, pero es cierto que tenemos que mejorar", afirmó en rueda de prensa tras el entrenamiento en Tajonar. El extremo rojillo indicó que deben tener la "misma ambición" en casa y fuera, ya que la "realidad" es que "todavía" Osasuna no ha ganado lejos de Pamplona y solo ha sumado uno de los quince puntos que ha jugado como visitante.



Barja lamentó la derrota del pasado sábado en Oviedo en el último minuto después de que Osasuna se adelantara en el marcador: "No podemos conceder dos goles con tan poco que generó el rival", manifestó. "Hay que mejorar la concentración, contundencia y solidez, desde los atacantes que empezamos la presión", dijo Barja, quien aseguró que Osasuna "no mereció perder" en el Carlos Tartiere. "Ofensivamente, no fue de nuestros mejores días, pero el equipo tuvo su mérito al ponerse por delante en un campo como el Tartiere. Ellos nos ganaron con muy poco, porque fue de los días que menos concedimos", recordó.



Barja señaló que es "normal" irte "de mala leche" por lo sucedido en Oviedo y apuntó que está olvidada la tangana nada más concluir el partido: "No está bien. Tenemos que ser unos señores y no entrar en provocaciones, pero es normal en caliente. A nadie le gusta que le provoquen". El jugador navarro, que dijo que "es un error" mirar la clasificación y que se centran en el "margen de mejora" de equipo, señaló que tienen una "nueva oportunidad" el domingo en la segunda salida consecutiva, ante el Rayo Majadahonda en el Wanda Metropolitano.



"Es un partido con unas circunstancias totalmente distintas al de Oviedo. El Rayo Majadahonda está haciendo bien las cosas y tenemos que seguir en la dinámica que estábamos", manifestó. La plantilla de Osasuna regresó este martes a los entrenamientos tras dos días de descanso, con la buena evolución del centrocampista navarro Íñigo Pérez, lesionado el 8 de octubre ante el Zaragoza en La Romareda. El jugador rojillo, que sufrió una artritis traumática en el primer dedo del pie derecho, se ejerció de forma individual, aunque no está descartado para el encuentro del domingo en Madrid, mientras que es baja segura el portero burgalés Sergio Herrera.

