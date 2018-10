Sandoval dice que hay que "correr y competir" ante Osasuna

Actualizada 11/10/2018 a las 14:39

El entrenador del Córdoba, José Ramón Sandoval, expresó este jueves el deseo de que su equipo "dé buenas sensaciones" en Pamplona, donde el sábado se enfrenta a Osasuna en la novena jornada de LaLiga 1/2/3, e insistió en que deben "correr y competir" para conseguir los primeros puntos lejos de El Arcángel. Para el madrileño, que compareció ante los periodistas en las previas de este partido, la primera victoria en el campeonato, lograda el pasado sábado ante el Almería (1-0), supone que sus teorías "tengan más credibilidad para el jugador", porque ve que "lo que se trabaja ha salido bien", señaló.



Sandoval recordó que ha "empatado siempre" con sus anteriores equipos en Pamplona, donde se vive "una fiesta del fútbol" porque "es como ir a torear a Las Ventas o La Maestranza: todo se mira más". Consideró, sin embargo, que el ambiente no debe intimidar a su equipo porque llevan "gente a todos los estadios" y "jugar dentro o fuera no tiene que condicionar". "Si nos ganan, que sea por méritos de ellos y no por deméritos nuestros", subrayó Sandoval, que no podrá contar en la alineación titular con el central Aythami, que ha sido sancionado con dos partidos por el Comité de Competición.



Su sustituto será el malagueño Luis Muñoz, desveló el técnico, quien dijo sobre este futbolista que "es un chico con mentalidad ganadora que ha dado una lección brutal de madurez a pesar de su juventud". La clave para tener opciones en el estadio El Sadar la ve el entrenador en "llevar el balón a una zona en la que ellos se sientan incómodos" y en "tener mucho cuidado con el balón parado". "Estamos madurando desde atrás", indicó el madrileño sobre el sistema defensivo después de dejar la portería imbatida en la pasada jornada.



El equipo andaluz, que sigue siendo el más goleado de la categoría -ha recibido dieciocho tantos-, acude a la cita muy estimulado tras la primera victoria de la temporada en la liga y Sandoval recordó que, si ganan en Pamplona, se ponen con nueve puntos, los mismos que el conjunto navarro. "Cada vez que nos metían un gol, la sensación era de no poder levantar el partido", admitió el preparador cordobesista, quien añadió que en ese aspecto "se ha trabajado".

