Arrasate: "Es el momento de demostrar personalidad y carácter en Zaragoza"

Actualizada 06/10/2018 a las 13:31

El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, afirmó este sábado que el próximo lunes ante el Zaragoza en La Romareda "es el momento de demostrar personalidad y carácter", después de haber perdido los tres encuentros como visitante en los que además no ha marcado gol.



Arrasate señaló que Osasuna se puede "reivindicar" en un escenario "con muchos alicientes por el rival, entidad, afición y ambiente" y por ello subrayó que su equipo debe demostrar que puede competir ante un rival de la categoría del Zaragoza.



"Después de tres partidos flojos como visitantes tenemos una gran oportunidad de hacer bien las cosas. Es un partido diferente por la rivalidad y lo que supone jugar en Zaragoza. Es un partido complicado, pero lo vemos como una oportunidad", dijo en rueda de prensa tras el entrenamiento en Tajonar.



El técnico vasco apuntó que el Zaragoza "lleva tres partidos sin ganar", pero "ha demostrado que puede hacer las cosas bien" y opinó que "es el equipo que mejor ataca".



Arrasate indicó que por ello "una de las claves" en el partido del lunes será "contrarrestar ese juego", ya que si el Zaragoza está "cómodo" te suele "someter muchísimo y es muy complicado".



El entrenador vizcaíno dijo que, por su forma de jugar, el conjunto aragonés "también se expone", aunque Osasuna debe mejorar su productividad ofensiva.



"Llevamos dos partidos sin encajar gol, pero fuera no hemos hecho gol. Para ganar y crear incertidumbre en el rival tenemos que atacar más y mejor", manifestó.



Sobre la falta de gol hasta el momento en los delanteros: David Rodríguez, Xisco Jiménez y Brandon Thomas, el técnico rojillo señaló que "han hecho gol toda la vida" y lo importante es "generar más como grupo" para que los atacantes tengan "más opciones".



Arrasate confirmó la titularidad de Manuel Castellano 'Lillo' en sustitución del lesionado Nacho Vidal e indicó que hasta este domingo no decidirá el concurso en el partido de Juan Villar, baja en las tres últimas jornadas por una lesión muscular.



"Ayer ya pudo entrenador y sus sensaciones son mejores. Hoy hemos hecho entrenamiento de recuperación y veremos cómo está mañana. Si esta bien, viajará, y si tenemos alguna duda esperaremos una semana más", declaró Arrasate sobre Juan Villar.



En cualquier caso, destacó que el partido del lunes será "exigente" y necesita a sus jugadores "al cien por cien", por lo que deben valorar si Juan Villar está en plenas condiciones para ayudar al equipo.



En relación con las lesiones musculares en la plantilla en este comienzo del campeonato, Arrasate dijo que "es fútbol y estas cosas pasan". "Si jugásemos a las cartas no habría estas lesiones", señaló el técnico vasco, quien aclaró que las bajas "nunca deben ser una excusa" porque siempre saca "jugadores de garantías".



Arrasate lamentó que el partido de rivalidad regional ante el Zaragoza se juegue un lunes a las nueve de la noche al mermar el desplazamiento de aficionados rojillos, pero subrayó que la plantilla tiene "alicientes y motivaciones para decir que es un partido especial".



Por último, opinó sobre la ausencia de Indar Gorri en los partidos en El Sadar: "Estando todos somos más fuertes. Antes de venir yo se dijo que uno de los objetivos era conectar con El Sadar y para conectar es imprescindible el graderío sur".



"Somos más débiles si no está Indar Gorri y yo personalmente noto su ausencia. A ver si se soluciona el tema y si estamos todos somos más fuertes y en casa sacaremos más puntos. Es un tema de importancia", afirmó.

Selección DN+