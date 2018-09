Arrasate: "El equipo ha ganado en autoestima pero no hemos hecho nada"

Actualizada 28/09/2018 a las 13:40

El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, afirmó este viernes que el equipo navarro ha ganado en autoestima al vencer con solvencia al Sporting en la última jornada, pero destacó que todavía no han hecho nada. "El equipo ha ganado en autoestima, sabiendo que no hemos hecho nada, que no vamos sobre el horario previsto todavía y que tenemos que seguir ganando para estar en las posiciones que queremos", manifestó Arrasate en rueda de prensa tras el entrenamiento en Tajonar.



El técnico vasco dijo que si ganan el domingo al Numancia, su equipo hasta la pasada temporada, se acercarán a lo inicialmente previsto y verán "las cosas de otra manera". Arrasate comentó que es "especial" enfrentarse al Numancia e indicó que se le ha hecho "raro analizar" a su exequipo, pero declaró que al ser un partido "tan importante" el "foco está puesto en hacer un buen partido como el otro día". El entrenador vizcaíno dijo que el Numancia es un equipo "muy diferente" al de la pasada temporada, "por entrenador, propuesta, estilo y jugadores".



"Es un Numancia diferente, que está haciendo muy bien las cosas fuera de casa, donde ha hecho 6 goles en 3 partidos, y nosotros no hemos hecho ninguno fuera de casa", indicó. "El Numancia es un equipo valiente y difícil de contrarrestar, y tenemos que estar al nivel del otro día para tener opciones de ganar", dijo Arrasate, quien señaló que el domingo puede verse un partido "atractivo, abierto y de intercambio de golpes". Arrasate admitió que con la victoria ante el Sporting están "mejor anímicamente" al ver el equipo que si se hacen las cosas como deben llegan los resultados: "Fue una victoria convincente, dejando la portería a cero y estando cómodos durante el partido".



"Ante el Sporting vimos el equipo que queremos. Nuestra idea es dar continuidad a lo que se vio y sería importante enganchar una segunda victoria seguida", manifestó. No obstante, receló sobre los estados de ánimo de Osasuna y Numancia tras los resultados de la última jornada. "Como hemos ganado y hemos hecho un buen partido parece que estamos bien. Ellos como han hecho un mal partido parece que están mal, cuando hace 15 días nosotros perdemos en Tarragona y ellos hacen un gran partido en Gijón", recordó.



"Hay que relativizar las cosas", subrayó Arrasate, quien no se podrá sentar en el banquillo al ser sancionado con dos partidos de suspensión tras su expulsión frente al Sporting. "Con la redacción del acta ya suponía que eran dos partidos. No le quiero dar muchas vueltas. Aprender de lo que ha sucedido. Ha sido un semana normal. El domingo me tocará estar arriba, que se ve mejor, pero se sufre más", apuntó. El técnico rojillo dijo que, a falta del último entrenamiento de este sábado, previsiblemente podrá contar con toda la plantilla a excepción del lesionado de larga duración Sergio Herrera, por lo que recuperará a Juan Villar y Xisco Jiménez. Arrasate adelantó que el domingo alineará un "once parecido" al de la última jornada, algo "normal" cuando vienes de hacer "un buen partido", aunque podría introducir uno o dos cambios.

Selección DN+