Luis Perea: "Mi intención es demostrar que tengo condiciones para estar aquí"

Actualizada 26/09/2018 a las 14:46

Luis Perea ha sido este miércoles el protagonista en Tajonar después de su debut en LaLiga 123 con el primer equipo en El Sadar el pasado sábado. "Estoy contento por poder debutar en Segunda y mi objetivo es poder trabajar día a día y contar con minutos. Cuando salí me dijeron que jugase fácil, intenté hacerlo fácil y llevar al equipo arriba y terminé bastante contento. Victoria en El Sadar y eso es lo que tenemos que hacer, hacernos fuertes en casa", ha explicado.

"Soy joven y me tengo que dejar ayudar por mis compañeros y por el entrenador y cuando el míster me necesite en el campo dar el máximo. La exigencia sube y día a día, en cada entrenamiento, tienes que dar el máximo. Cambia bastante el fútbol. Tienes menos tiempo para todo, la presión, tienes que jugar más rápido. Es más difícil", ha comentado sobre los cambios que ha percibido entre Segunda División B y LaLiga 123.

"Mi objetivo es asentarme"

"No me he querido marcar yo los plazos. Al fin y al cabo llegué hace dos años para el Promesas y día a día trabajando he podido llegar al primer equipo. Mi objetivo es poder asentarme y seguir trabajando. Pero estoy bastante contento, sí. Esta temporada es muy importante para mí porque es en la que he dado el paso al fútbol profesional y mi intención es demostrar que tengo condiciones para estar aquí. En verano no sabía qué iba a pasar y me llamaron y me dijeron que me renovaban el contrato para estar en el primer equipo, así que muy contento", ha confesado.

"El año pasado no había jugado en El Sadar y este año ya he jugado en Copa y este fin de semana. La afición te activa. Sales al campo y tienes ganas de correr, al menos en mi caso. La afición, un diez", ha comentado sobre su primera impresión del estadio rojillo. Finalmente, cuando le han preguntado si seguía la temporada de Osasuna Promesas, ha contestado: "Claro que sí. Nunca me olvido de donde vengo".

