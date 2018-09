Arrasate: "Así no vamos a ningún sitio"

Actualizada 15/09/2018 a las 18:07

El técnico de Osasuna, Jagoba Arrasate, se ha mostrado molesto con la actuación del equipo y ha afirmado que "cuando se pierde no hay cosas positivas".

"No estaba siendo un partido brillante, pero nos han generado un par de ocasiones porque hemos estado muy blando y a partir de ahí el equipo ha dado un bajón considerable", ha dicho.

"Cuando se pierde no hay cosas positivas. La primera media hora no ha estado mal. El equipo luego ha estado muy flojo. El Nàstic se jugaba mucho, pero nosotros también. Si queremos estar arriba necesitamos mejorar fuera de casa. Así no vamos a ningún sitio. Esta no es la línea que queremos", ha concluido en una brevísima rueda de prensa.

