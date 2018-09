Arrasate: "Para nosotros es un palo"

Actualizada 12/09/2018 a las 23:19

Jagoba Arrasate ha lamentado en sala de prensa la eliminación de Osasuna de la Copa del Rey. "Para nosotros es un palo, las cosas como son. Nosotros queríamos pasar y es una competición que, ya lo dije, según vas pasando cada vez es más bonito. Hoy se ha visto que ha habido ambiente de Copa, el público así lo ha entendido también. Para nosotros es un palo, porque teníamos esperanzas de pasar. Creo que hemos hecho un partido para pasar, entiendo yo, pero también hemos cometido errores y tenemos que insistir en esos errores para que no se repitan y para que estemos más cerca de las victorias", ha explicado el técnico.

"Creo que ha habido como tres fases. La primera media hora o 35 minutos muy buenos, donde hemos jugado a lo que queremos con infinidad de oportunidades, haciendo las cosas muy bien y nos ha faltado eficacia. Luego el final del primer tiempo creo que se ha igualado y en el inicio del segundo ellos han sido mejores. No hemos tenido el balón como en el primer tiempo, no hemos apretado como en el primer tiempo, ellos se han encontrado más cómodos y es verdad que en ese momento bueno de ellos nos han hecho dos goles. Luego con los cambios y el cambio de sistema el equipo me ha gustado otra vez, les hemos embotellado y pues nada, al final cuando tú no aprovechas tus buenos momentos y los pocos malos que tienes te penalizan", ha explicado a modo de resumen del encuentro.

El técnico ha destacado el apoyo del público y la buena asistencia al estadio, con casi 11.000 espectadores en las gradas. "Lo primero con lo que me quedo es con la afición. Con mayúsculas, además. Nos ha empujado hasta el final y no sé qué hubiese pasado si empatamos. Creo que ha sido lo más positivo", ha señalado.

