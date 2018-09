Osasuna afronta la Copa fortalecido tras su primera victoria de la temporada

11/09/2018 a las 15:09

Osasuna afronta la Copa del Rey, a partido único en El Sadar ante el Reus, que firma el mismo inicio que los rojillos en LaLiga 1/2/3, fortalecido tras su primera victoria en el estadio pamplonés ante el Almería. Osasuna encara la Copa del Rey con las bajas de Juan Villar, lesionado el pasado sábado, y de Fran Mérida y Sergio Herrera, inéditos esta temporada, el primero por una tendinitis y el segundo por la grave lesión sufrida en mayo pasado.



Arrasate tiene previsto alinear un equipo alternativo al titular en la Liga, en el que puede que no repita ningún jugador alineado de inicio frente al Almería y figuren cuatro jugadores sin ficha profesional, lo que implica estar al límite de la reglamentación. El técnico vasco está pendiente de unas pruebas médicas realizadas este martes a Imanol García, que el domingo sufrió un desvanecimiento, para alinear al centrocampista navarro ante el Reus y, en el caso de que no juegue, repetirá en el once uno de los dos mediocentros frente al Almería: Oier Sanjurjo o Íñigo Pérez.



Osasuna podría jugar con Juan Pérez en la portería; Lillo, Miguel Flaño, David García y Endika en la defensa; Luis Perea e Imanol García en el doble pivote; Olavide, Roberto Torres y Kike Barja en la media punta; y David Rodríguez en la delantera. Arrasate ofrecerá la lista de convocados el mismo miércoles tras una sesión matinal de activación en las instalaciones de Tajonar. El partido, de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey, se disputará en el estadio El Sadar, a partir de las 20.00 horas, con arbitraje del colegiado riojano César Soto Grado.

Selección DN+