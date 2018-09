Sabalza: "Hay un convenio firmado con el Iruña y me gusta cumplir lo firmado"

Actualizada 10/09/2018 a las 21:54

El Sadar ha acogido este lunes una nueva edición de Osasuna Te Escucha, un encuentro entre responsables del club y un grupo de socios en el que estos últimos han podido realizar preguntas o plantear sugerencias. El encuentro ha tenido una temática deportiva y ha contado con la participación del director deportivo, Braulio Vázquez, y el director de Tajonar, Ángel Alcalde. Han estado acompañados por el presidente Luis Sabalza, que ha querido ponerse a disposición de los socios para solventar cualquier cuestión que pudiera plantearse.

En total, de los diez socios convocados a la cita han asistido siete. Dos anunciaron en tiempo que no podían asistir al encuentro y por ello se ofreció a los dos siguientes socios en la lista, que en este caso eran repetidores y habían marcado la temática deportiva como segunda opción preferente, la posibilidad de participar. De ellos, finalmente sólo ha podido asistir uno a la cita. El resto de ausentes ha dado aviso de ello durante el día de hoy.

El encuentro lo ha abierto el socio José Ángel Egea Clavero, que ha preguntado a Braulio Vázquez sobre el proyecto y objetivos que le ha encomendado la junta directiva. "Trabajar en Osasuna es un reto muy difícil. Intento que salgáis de aquí orgullosos cada domingo, que logremos acelerar los procesos de formación de los chavales, que la gente que venga de fuera marque las diferencias y también que os identifiquéis con la forma de jugar del equipo. Es un cóctel que muchas veces es difícil de conjugar y creedme que me estrujo para tratar de hacerlo", ha respondido Braulio.

Después, este socio ha preguntado por la relación con el Club Deportivo Iruña tras el descenso de su primer equipo a Autonómica. A ello ha respondido el presidente Luis Sabalza: "Cuando el Promesas estaba en Segunda B creímos conveniente tener un filial para que los jugadores que no podían tener minutos en esa categoría continuaran con su progresión en Tercera. De sus fichas, once debían ser sub 23 para ser aprovechadas por su equipo madree. Ahora, tras el descenso del Promesas a Tercera y el consiguiente descenso a Autonómica del Iruña, hemos creído que es más adecuado que es jugadores que no puedan tener minutos en el Promesas continúen jugando en el Juvenil. En cualquier caso, tenemos un convenio firmado con el Iruña y a mí me gusta cumplir lo que se firma".

El siguiente socio en preguntar ha sido José Javier Rogel, que se ha interesado por la política de renovaciones emprendidas con los canteranos en los últimos tiempos y por qué a unos jugadores se les blinda y a otros no. Ángel Alcalde ha respondido: "Venimos de unos años muy duros desde el punto de vista económico y había una sensación de escaparate, de ver y coger. Ahora, con los recursos económicos que tenemos hemos querido blindar a una serie de jugadores para que, si llegado el caso que no queremos se fueran, obtengamos una compensación económica importante. Ojalá pudiésemos hacerlo con más, pero tenemos los recursos económicos que tenemos y tendremos que afinar y seleccionar".

Por su parte, el socio Raúl Sobrón Martínez de Murguía ha explicado que "estaba ilusionado con el equipo salvo errores de concentración defensivos” y preguntó a Braulio si, con vistas al Centenario, creía que había equipo para bien en esta o bien en la siguiente temporada ascender a Primera División. El director deportivo respondió: “Creo que tenemos un equipo más compensado que el año pasado. Prefiero que nos encontremos a nosotros mismos como el sábado y que vayamos poco a poco. Sí puedo decir que creo que a nivel ofensivo tenemos más posibilidades en la plantilla que el año pasado, pero que tenemos que mejorar atrás".

A continuación, el socio Daniel Marín Gambarte preguntó por la salida del club de Ismael Marchal y por la entrada de Sergio Amatriain en la secretaria técnica. "Pensamos que el conocimiento de Sergio del grupo en el que estuvimos el año pasado en Segunda B y de la Tercera División nos podía ayudar mucho. Eso es todo. No tengo nada en contra de Isma, todo lo contrario. Simplemente, es un tema económico. Teníamos que optar por uno de los dos y nos decantamos por Sergio", ha explicado Braulio.

En su turno, el socio José Ángel García Pérez cuestionó por qué no se establece un mismo sistema de juego para todas las categorías inferiores que sea idéntico al del primer equipo. Braulio respondió: "Imagínese que tengo dos puntas muy buenos en el juvenil y el sistema dice que tenemos que jugar solo con uno. ¿Qué hago? ¿Meto a uno en banda? Los buenos tienen que jugar y ya está y nuestro deber es mejorarlos”. Alcalde completó su argumentación: “Algo que sí perseguimos es el modelo de juego para todas las categorías. Hay cosas que están muy claras sobre el estilo de Osasuna, pero eso no significa que tengamos que ceñirnos a un único sistema. Además, imagínese que cambiamos de entrenador del primer equipo y quiere jugar de otra forma, entonces tendríamos que cambiar todas las categorías".

El socio José Martínez Gorostiaga mostró su desacuerdo con el contrato de Diego Martínez y pidió explicaciones de "por qué no se tomaron medidas de presión con él, porque está trabajando en el Granada después de que Osasuna le haya pagado una indemnización, en lugar de aprovecharlo en otras funciones dentro del club". El presidente, Luis Sabalza, le explicó la relación contractual que existía con el ex entrenador rojillo: "Diego Martínez fue contratado como primer entrenador, no como otra cosa. Siempre firmamos las mejores condiciones posibles para el club. Con Diego si se subía se renovaba automáticamente. Si esto se daba y él se hubiese querido ir, también tendría que habernos pagado. Y si no se subía, podíamos rescindir la vinculación con una reducción del cincuenta por ciento del segundo año de contrato".

En otra intervención, este socio también sugirió a Ángel Alcalde que si no se podía poner un contrato profesional a los menores de 16 años, se estableciese uno con los padres para que en caso de irse sus familias tuviesen que pagar "un millón de euros por cada año de formación en el club".

El último socio en participar fue Alfonso Aguirre Carrera, uno de los dos que fueron llamados como reservas. Este preguntó si no haber fichado a otro mediocentro defensivo se debía a que Jagoba Arrasate no lo consideraba necesario o a motivos económicos. Braulio Vázquez ha expuesto lo siguiente: "A lo primero. Jagoba está contento con la plantilla que tiene. En el Numancia, él jugaba con Iñigo, que lo tenemos nosotros, y Diamanka, que tiene de defensivo lo mismo que yo; es decir, nada. A veces, metía a un central ahí que era Escassi, que en nuestro caso puede ser Oier. Al margen de eso, creo que Perea tiene unas condiciones tremendas. Vamos a dejarle que salga y se equivoque, tiene que tener la oportunidad. Imanol hizo una gran temporada en Segunda B con el Villarreal. Lo vi yo y lo vio Jagoba. Tenemos a cinco jugadores para esos puestos: Iñigo, Fran, Perea, Imanol y Oier. Si en Navidad vemos que en esa o en otra posición necesitamos un refuerzo, encontraremos la fórmula para hacerlo. Pero primero tenemos que verlos".

Además, este socio ha preguntado "hasta qué punto pueden influir o incomodar las redes sociales en el club". A ello también respondió Braulio: "A mí me gusta venir aquí a hablar con vosotros y que os explique por qué he fichado a uno o al otro. Y os reconoceré a aquellas cosas en las que me he equivocado. Las redes sociales me gustan menos y, sobre todo, los perfiles anónimos".

