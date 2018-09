Oier: "En Copa queremos seguir con la línea que mostramos ante el Almería"

10/09/2018 a las 14:20

El defensa de Osasuna, Oier Sanjurjo, ha valorado hoy la primera victoria de su equipo en LaLiga 1/2/3 ante el Almería el sábado en El Sadar ya que ha supuesto para los rojillos "un paso adelante" y esa es "la línea" a seguir. En rueda de prensa tras el entrenamiento en las instalaciones de Tajonar, Sanjurjo ha señalado que los tres puntos logrados dan al equipo "ese punto de tranquilidad" para disputar el próximo partido de Copa del Rey contra el Reus Deportiu, que se jugará este miércoles.



Un encuentro, ha dicho, que Osasuna afronta "con ganas" de "ratificar" la mejoría de juego mostrada el pasado y poder "volver a ganar" en El Sadar. "La Copa es competición, y como tal es algo bonito e ilusionante", ha remarcado, para advertir que los jugadores deberán competir "al cien por cien y tomárselo con total seriedad". Cuestionado por si supone un problema que Osasuna cuente con una plantilla reducida en cuanto al número de jugadores profesionales, Sanjurjo ha precisado que "no lo había contemplado", pero que, en cualquier caso, el equipo que juegue contra el Reus será "súper competente". Además, ha explicado en referencia a las ideas transmitidas por el técnico Jagoba Arrasate que "a veces cuesta empaparse y plasmar esa idea desde ya, desde el primer partido",pero Osasuna está "en una buena dinámica" y "cada día que pasa muestra con más claridad la idea del míster".



Para Sanjurjo, "en cualquier competición, el secreto es el ritmo que le des al partido, tanto defensivamente como ofensivamente", porque "si imprimes ritmo y velocidad, con balón o sin él, habrá un momento en el que el rival no pueda y te impongas". El navarro ha valorado también como "muy acertadas" las incorporaciones de Osasuna para la presente campaña y, en ese sentido, ha destacado "la calidad humana" de los fichajes. "Hay un ambiente de alegría, tranquilidad y confianza en uno mismo, con gente con experiencia en Segunda", ha aseverado, y añadido que está "equilibrada".



Ha considerado igualmente como "un acierto" que desde el entorno rojillo se "ande con cautela" respecto a los objetivos a lograr esta campaña porque, aunque la plantilla es "ambiciosa", Segunda División es "un camino largo" y "nada fácil". Finalmente, ha precisado que la posición de centrocampista, en la que ya ha disputado varios partidos en esta campaña, "no es nueva" para él y en ella puede aportar su "granito de arena" para "tener presencia y ser ganadores en duelos y segundas jugadas". Por otro lado, en la sesión de este lunes el centrocampista Imanol García se ha ejercitado junto al resto de sus compañeros con normalidad, después de que ayer sufriera un desvanecimiento.

Selección DN+