Braulio: "Jugamos en casa y tenemos que dar otra imagen"

Actualizada 05/09/2018 a las 12:57

El director deportivo de Osasuna, Braulio Vázquez, declaró este miércoles que "todavía" no están "hechos" como equipo y señaló que el conjunto pamplonés, que únicamente ha sumado un punto en tres jornadas, tiene una "capacidad de mejora brutal".



"A veces una victoria tapa los defectos que puedas tener. Hay cosas evidentes que mejorar. El día del Elche hubo cosas muy buenas y en algún tramo de Mallorca, pero todavía no estamos hechos. No tenemos la identidad como equipo ni el equipo que quiere Jagoba (Arrasate)", afirmó en rueda de prensa en Tajonar. Braulio admitió que Osasuna estuvo "muy mal" en el último partido en Granada: "Creo que el equipo que quiere Jagoba no está ni a nivel defensivo ni ofensivo", manifestó.



Señaló que el equipo tiene "poder ofensivo" por jugadores y que al técnico "siempre le ha gustado que sus equipos sean ofensivos", por lo que considera que "el margen de mejora es amplio". "A veces mejorar con victorias es más fácil, pero necesitamos un poco de tiempo. Hay que afianzar una idea", dijo Braulio, quien destacó que "lo importante" es que Osasuna "se sienta cómodo" en el campo con los jugadores que tiene.



El director deportivo defendió que la plantilla está "más equilibrada" esta temporada que la pasada, con una segunda línea "muy fuerte" con jugadores que "siempre han sido determinantes en la categoría" y "deben serlo" en Osasuna. "La importancia del partido del sábado ante el Almería es grande porque venimos de dar una sensación muy mal. Tienen que ser conscientes los jugadores. Les pedimos algo que pueden dar, no les pedimos algo irreal, les pedimos que den el máximo, que hasta ahora no lo están dando", explicó. Braulio indicó que Osasuna es "uno de los candidatos" al ascenso al "igual" que otros "catorce o quince equipos", con "tres máximos favoritos" como "Las Palmas, Málaga y Deportivo por razones obvias", a los que calificó como "transatlánticos".



"Nosotros, por historia y jugadores, estamos entre esos catorce o quince equipos", apuntó Braulio, quien aseguró: "No puedo venir aquí a decir que el objetivo de Osasuna es mantenerse porque estaría mintiendo con los jugadores que tenemos. Hay tres transatlánticos por encima de todo, en el resto no somos absolutamente menos que nadie". El director deportivo rojillo señaló que Osasuna ha sido el tercer equipo que "menos" jugadores firmó este verano, aunque "primeras opciones" e incluso "algunos jugadores" que pensaba que "no podían venir a Segunda". Recordó que hubo altas obligadas por la lesión de larga duración del portero Sergio Herrera, hasta diciembre, y las salidas de la plantilla por el pago de las cláusulas de Lucas Torró (Eintracht Frankfurt) y Quique González (Deportivo).



"La Liga es durísima y nos colocará dónde merezcamos. Ahora no estamos bien y tenemos que mejorar", afirmó Braulio, quien adelantó que para el mercado invernal hay "muy poco margen de maniobra" económicamente y que la confección de la plantilla sin extranjeros no es premeditada.

