El delantero navarro Íñigo Bronte, exjugador del juvenil de Osasuna, del San Juan y el Burladés, ha marcado un golazo de bandera en la liga universitaria de Estados Unidos.

En el partido que su equipo, la Universidad de Elon (Carolina del Norte), jugaba contra Rutgers (Nueva Jersey), Bronte controló el balón a casi 40 metros de la portería rival y lanzó una vaselina que sorprendió al guardameta y, tras golpear en el larguero, se coló en la portería.

Este gol fue el primero de Bronte con la camiseta de la Universidad de Elon.

The party is starting early in Piscataway! @ElonMSoccer puts in a wild goal from deep to go up 1-0 against @RUMensSoccer. pic.twitter.com/JqfWrxzK3Z