Imanol o Miguel Flaño para suplir la baja de David García ante el Granada

Este sábado al mediodía tendrá lugar la última sesión semanal de Osasuna. Será en El Sadar a puerta cerrada antes de viajar a Granada. El once para este domingo presenta una duda fundamental: quién será el recambio del sancionado David García. Y Jagoba Arrasate maneja como alternativas dar entrada a Imanol García moviendo a Oier al centro de la defensa o introducir a Miguel Flaño dejando al estellés en el centro del campo.



“Mañana (por este sábado) tomaremos la última decisión”, dijo Arrasate, al que le gustó el rendimiento de Oier de central y la de Imanol de pivote cuando Osasuna se quedó con diez ante el Elche. “El mejor ensayo fue el otro día. Oier jugó media hora de central con Unai e Imanol con Iñigo. Es una opción que tenemos. También podemos optar por Miguel Flaño. Las dos me dan garantías”, desveló. Será un cambio obligado pero probablemente no el único. Los rojillos no pueden contar con Aridane, que recayó de su lesión en el tobillo, Fran Mérida, Javi Martínez y por supuesto Sergio Herrera. Cinco bajas en total.



JUAN O RUBÉN



Otra de las incógnitas es saber si Juan Pérez seguirá bajo palos o si el técnico apuesta por Rubén Martínez si este sábado se confirma definitivamente su recuperación. “Hasta ahora no he tenido a los dos disponibles. Si Rubén está bien tendré que decidir pero no es un problema. Rubén vino en teoría a ser importante pero Juan ha demostrado que podemos tirar de él también”, aseguró este viernes Arrasate.



Además, la variedad de jugadores ofensivos en la plantilla ofrece múltiples opciones al entrenador. “Juan y Rubén dieron muestras de lo que pueden ser, Brandon también va a ser importante, luego salio Xisco que nos dio otra cosa. Tenemos alternativas y me gusta. Los hombres de ataque van sobre todo por picos de forma y es difícil que durante el año todos estén bien. Entrarán unos y otros, pero todo están enchufados. Tenemos variantes y hay que aprovechar eso. Aparte de los delanteros, tenemos una buena segunda línea y el gol tiene que ser cosa de todos”, dijo.



Con todos estos ingredientes, Osasuna pone rumbo a Granada, pero antes Jagoba Arrasate deberá despejar las incógnitas en torno al once en un ensayo a puerta cerrada en el estadio rojillo.

