Arrasate: "Tenemos un déficit de puntos y, cuanto antes lo arreglemos, mejor"

Actualizada 31/08/2018 a las 14:06

El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, admitió este viernes que el equipo navarro, con solo un punto en las dos primeras jornadas, tiene un "déficit" de puntos y afirmó que "cuanto" antes lo arreglen "mejor".



"Llevamos un punto. Hay tiempo para solucionarlo, pero no vamos según el horario previsto, vamos con retraso. Cuanto antes arreglemos eso mucho mejor. A las cosas hay que llamarle por su nombre", declaró en rueda de prensa tras el entrenamiento en Tajonar.



"Cuando no ganas se acrecenta las ganas de sumar de tres en tres", señaló el técnico vasco, quien destacó la mejoría del equipo en el segundo partido, condicionado además en la segunda parte al quedarse Osasuna en inferioridad numérica.



"Queda mucho por mejorar. El primer partido estuvimos lejos de lo que queremos y el otro día se vio lo que queremos ser: de jugar rápido, en campo rival, llegar con gente y ser verticales, pero lo tenemos que hacer durante mucho más tiempo, no solo unos minutos", explicó.



Arrasate aseguró que Osasuna "está preparado físicamente" para desarrollar ese fútbol y se mostró confiado en tener más continuidad en el juego que quiere implantar en el equipo pamplonés. "Hay cosas positivas pero no nos dio para ganar. Pese a hacer cosas buenas hubo errores groseros por nuestra parte e igual por parte de un tercero también. La idea es alargar los brotes verdes que se dieron en el primer tiempo para tener más opciones de ganar", señaló.



Arrasate dijo que cuando pasen unas jornadas tendrán "una percepción más global" de Osasuna y destacó que espera "más de todos" y de sí mismo "el primero". "Tenemos que exigirnos más de lo que hemos dado en estos dos partidos, entendiendo que el equipo tiene que ir en progresión", apuntó. Comentó que espera el domingo en Granada un partido "táctico y cerrado" ante "un buen rival en un campo complicado" dirigido por Diego Martínez, técnico osasunista la pasada temporada.



"Sabéis cómo es Diego, tiene la virtud de minimizar al rival y que no se vea su mejor versión y en este tipo de partidos es todavía más importante la eficacia", dijo. Preguntado por si el partido tenía morbo al enfrentarse a Diego Martínez, respondió: "Para mí no, para los jugadores puede tener o para vosotros (por los periodistas) porque nos enfrentamos en la tercera jornada. Para él será especial, pero para mí es un partido más y una posibilidad más de sumar". Arrasate indicó que el cambio de hora del partido, de seis de la tarde a las nueve de la noche por la previsión de altas temperaturas, "viene bien a priori". "A las seis hubiera sido una barbaridad. A las nueve hará también calor, pero es un horario más razonable".

El técnico vizcaíno descartó para el partido del domingo a Aridane Hernández y Fran Mérida por lesión, bajas que se unen a la de David García por sanción, mientras que el portero Rubén Martínez se mantendrá como duda hasta mañana sábado, cuando el equipo viajará hacia Granada. "Si mañana está bien Rubén, habrá que decidir, pero no me supone un problema. Rubén vino en teoría a ser importante, pero Juan (Pérez) ha demostrado que podemos tirar también de él", manifestó sobre la portería.



El entrenador osasunista dijo que está "tranquilo" en el día del cierre del mercado de fichajes al no esperar novedades: "Es la plantilla que quería y no hay ninguna excusa. Ahora tenemos que hacer de la plantilla un equipo", subrayó. Arrasate mandó un mensaje de cariño, en su nombre y en el de su técnico ayudante Bittor Alkiza, a Imanol Agirretxe, quien recientemente anunció su retirada tras diez temporadas en el primer equipo de la Real Sociedad, donde ambos coincidieron.

