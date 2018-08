Osasuna quiere su primera victoria y el Elche cerrar una semana convulsa

Actualizada 25/08/2018 a las 15:56

Osasuna afronta el segundo partido de LaLiga 1/2/3 con el objetivo de cosechar su primera victoria en su estreno en El Sadar, y resarcirse de la imagen ofrecida en la derrota contra el Mallorca, mientras que el Elche quiere cerrar una semana convulsa logrando la primera victoria del curso. Otro objetivo intrínseco será el de volver a conectar con la grada 'rojilla', que en la pasada temporada solo disfrutó de ocho triunfos de su equipo en El Sadar, unos números que cuerpo técnico y jugadores desean cambiar y cuya primera oportunidad para ello pasa por amarrar los tres puntos mañana.



De esta forma, como el propio Jagoba Arrasate ha indicado, la clave será "encontrar la mejor versión" de Osasuna y, por tanto, es probable que introduzca cambios respecto a la última alineación.

No obstante, el de Berritua continuará sin poder contar con los porteros Sergio Herrera y Rubén Martínez, los centrocampistas Fran Mérida y Javi Martínez, y el defensa Aridane Hernández, que siguen en proceso de recuperación de sus diversas dolencias. Por ello, será el tercer portero, Juan Pérez, canterano de 22 años, el encargado de volver a defender la portería rojilla como ya hizo el pasado partido contra el Mallorca y será el juvenil Iván Martínez, de 16 años, el guardameta suplente.



La buena noticia para el de Berriatua es que recupera al defensa Manuel Castellano 'Lillo' y al delantero Xisco Jiménez, quienes no pudieron disputar el partido en Son Moix al acumular sanciones de la pasada campaña. Además, Jagoba Arrasate podría dar los primeros minutos de juego al último fichaje de Osasuna, el extremo Rubén García, quien se ha ejercitado con sus compañeros desde el pasado 22 de agosto, y al delantero Xisco, en sustitución de David Rodríguez.



En cualquier caso, en los prolegómenos del encuentro, Osasuna homenajeará por su "profesionalidad y compromiso" al delantero almeriense Juan Francisco Martínez Modesto 'Nino', exfutbolista 'rojillo', y que en la actualidad milita en el Elche. El partido, de la segunda jornada de LaLiga 1/2/3 de la temporada 2018/19, se disputará en el estadio El Sadar a partir de las 19.30 horas, con arbitraje del colegiado riojano Daniel Ocón Arráiz. El Elche quiere cerrar una semana convulsa en la entidad logrando la primera victoria del curso ante un rival que debutó con derrota en la competición. Las limitaciones económicas del club, que no ha podido dar de alta a todos los jugadores de su plantilla al haber superado el presupuesto marcado por LaLiga, han enrarecido el ambiente en el entorno de la entidad ilicitana, que afrontaba con la máxima ilusión su regreso a la categoría.



José Rojo 'pacheta', entrenador del Elche, ha intentado dar normalidad a la situación y confía en que en los próximos días el club pueda dar de alta las últimas licencias que quedan libres para competir con 22 futbolistas. Borja Martínez, Claudio Medina y Jony Ñíguez son los tres jugadores de la plantilla que se encuentran afectados por esta situación, por lo que no entrarán en la convocatoria. Tampoco estará en Pamplona el meta nigeriano Francis Uzoho, quien se incorporará a la plantilla la próxima semana.



Ante Osasuna, el técnico no podrá contar con Manuel Sánchez, quien arrastra un partido de sanción de la pasada temporada, pero recuperar con respecto al debut liguero al centrocampista Daniel Provencio. Javi Flores, con unos problemas físicos en el pubis, ha sido duda durante toda la semana, aunque finalmente ha entrado en la convocatoria formada por los 19 jugadores disponibles. Pacheta no ha dado pistas sobre el equipo, aunque indicó que el Elche será fiel a su forma de jugar, por lo que alineará un once muy similar al que empató ante el Granada. El encuentro ante Osasuna, primero a domicilio del Elche esta temporada, será especial para Juan Francisco Martínez 'Nino', capitán del equipo ilicitano, quien será homenajeado en los prolegómenos del partido por el club navarro tras su brillante paso por la entidad.



Alineaciones probables:

Osasuna: Juan Pérez; Nacho Vidal, Unai García, David García, Clerc; Oier, Íñigo Pérez; Juan Villar, Roberto Torres, Rubén García; y Xisco.

Elche: José Juan; Tekio, Gonzalo Verdú, Neyder, Manu; Xaxi Torres, Gonzalo Villar; Josan, Chuca o Javi Flores, Iván Sánchez y Sory Kaba.

Árbitro: Daniel Ocón Arráiz (Comité riojano).

Estadio: El Sadar.

Hora: 19.30 horas.

