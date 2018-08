Arrasate no arriesgará con la portería

18/08/2018 a las 06:00

Jagoba Arrasate no quiere arriesgar con Rubén Martínez. El meta, con problemas musculares, realizará hoy una prueba que determine si está en condiciones de jugar pero el técnico advierte que no van a hipotecar las siguientes jornadas. Si no está, jugará Juan Pérez. “Hay que esperar a mañana. Si está bien, perfecto. Si hay algún riesgo, no viajará. Estamos en la primera jornada de Liga y tampoco podemos hipotecar el tema de Rubén”, dijo el técnico. Rubén salió ayer al ca

Selección DN+