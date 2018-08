Arrasate: "Llegamos preparados, pero todavía no estamos a nuestro mejor nivel"

Actualizada 17/08/2018 a las 13:23

El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, afirmó este viernes que su equipo llega "preparado" para el debut liguero del próximo domingo contra el Mallorca, aunque admitió que "todavía" no está a su mejor nivel, circunstancia que "no es excusa" para lograr un buen resultado en Son Moix.

"Después de pretemporada nunca sabes cómo llegas y siempre hay un punto de incertidumbre. Llegamos preparados, pero entiendo que todavía no estamos a nuestro mejor nivel y sería malo estar ahora a nuestro mejor nivel", declaró en rueda de prensa tras el entrenamiento en Tajonar.

"Nuestra mejor versión todavía no se va a ver, pero no es excusa. Hay que conseguir un buen resultado en Mallorca", dijo.

Te recomendamos

El técnico vasco comentó que "ojalá" Osasuna dé una "buena versión" el domingo, pero precisó que cuando hay un nuevo cuerpo técnico y jugadores "todo tiene un proceso".

"No voy a decir aquí que necesitamos dos, tres o cuatro meses. La temporada empieza el domingo y tenemos que dar una buena versión, aunque para la óptima nos queda todavía un poquito", manifestó.

Arrasate dijo que tienen ganas de comenzar la competición y en el plano personal se mostró ilusionado con su debut en el banquillo rojillo.

"Estoy deseando de que llegue el domingo, preparar el primer plan de partido, el primer once, y estoy ilusionado porque empieza una etapa nueva", indicó.

"Palpamos ilusión y también exigencia de estar arriba. Ahora todo es positivo y pensamos que va a ir bien. Después habrá que gestionar momentos de euforia y otros que no sean buenos", apuntó.

Arrasate se mostró "contento" con la plantilla y señaló que todavía falta por llegar un refuerzo más: "En 42 jornadas vamos a necesitar de todos, para mí todos son importantes. Estoy muy contento con la plantilla y estamos abiertos a mejorar y entiendo que va a llegar otro jugador".

Sobre las bajas para el domingo, comentó: "Es normal que haya bajas, pero sacaremos un once de garantías. No me sirven las excusas. Tenemos una buena plantilla y ahora hay que hacer un buen equipo".

Comentó sobre el rival que "es un equipo muy organizado, defensivamente muy sólido", que "no expone mucho, pero trabaja muy bien las transiciones".

"Es un rival que viene de dinámica positiva porque viene de un ascenso, con un bloque del año pasado, el mismo cuerpo técnico y muchas cosas ganadas en el tiempo, pero más allá del rival si queremos ganar en Mallorca tenemos que estar bien nosotros", manifestó.

El entrenador vasco, que indicó que una "gran noticia" para Osasuna mantener el número de socios de la pasada temporada, declaró que desea ver desde el domingo "un equipo reconocible" y señaló que esperará a mañana para decidir si puede viajar a Mallorca el portero Rubén Martínez, duda por una lesión muscular.

Etiquetas Osasuna

Selección DN+