Osasuna cierra hoy la pretemporada

10/08/2018 a las 06:00

Séptimo y último amistoso de la pretemporada. Osasuna concluye este viernes los test veraniegos midiéndose al Mirandés, equipo puntero de Segunda B que estuvo la temporada pasada a punto de ascender. Será a las 19.00 en Anduva.

Jagoba Arrasate pondrá en liza un once formado por jugadores que no actuaron de inicio el miércoles contra el Lleida en Marcilla. El once podría estar formado por Rubén Martínez, Nacho Vidal, David García, Miguel Flaño, Clerc, Imanol García, Roberto Torres, Olavide, Juan Villar, David Rodríguez y Xisco.



Aridane, con el esguince de tobillo, y Perea, que sigue convaleciente, serán las bajas para este viernes. Por la mañana, el equipo se ejercitará en Tajonar para seguir con su preparación. Este jueves en las instalaciones el trabajo se dividió en dos grupos, los que habían participado en el amistoso contra el Lleida y los que se perfilan para disputar el choque de este viernes.



Osasuna finalizará su periodo de pretemporada y se centrará a partir de ahora en el duelo del domingo 19 de agosto en Mallorca.

