Juan Villar: “Osasuna es un equipo que me viene muy bien”

Juan Villar se estrenará viernes como nuevo jugador de Osasuna. El flamante fichaje rojillo se pondrá a las órdenes de Jagoba Arrasate y conocerá a sus nuevos compañeros. El futbolista pasó este jueves las pertinentes pruebas médicas en la Clínica Universidad de Navarra y después acudió a Tajonar acompañado por Braulio Vázquez para conocer las instalaciones a primera hora de la tarde.



Después de realizar su traslado en Pamplona en los últimos días, Villar aterrizó en Pamplona el pasado miércoles. Este jueves dedicó la jornada a efectuar el reconocimiento médico y a ofrecer sus primeras declaraciones en la página web del club a través de un vídeo. “Era una buena oportunidad para mí. Desde que Braulio se puso en contacto conmigo, estuvimos hablando y le dije que me hacía mucha ilusión venir aquí. Creo que es un equipo que me viene muy bien. Al final lo tenía todo para hacer el cambio de equipo, así lo hemos conseguido”, declaró Juan Villar vestido con la camiseta rojilla.



Antes de tener este viernes su primer día de trabajo dedicó palabras de agradecimiento. “Tengo que agradecer a Osasuna y a Braulio la apuesta que han hecho por mí y ahora espero devolverlo en el campo”, señaló. El director deportivo conoce bien al jugador, ya que lo fichó para el Valladolid. “Braulio me firmó para el Valladolid y fueron dos años muy buenos. Ahora tengo otra oportunidad de hacer un año bueno en un equipo con mucha historia”, dijo.



Juan Villar ha pasado un auténtico calvario con las lesiones esta última temporada en Tenerife.“Quiero aportar mi granito de arena al equipo y hacer todo lo que me pida el míster. Busco tener la continuidad que no tuve el año pasado por diferentes cosas que pasaron. Ahora quiero disfrutar en el campo y encontrarme lo más a gusto posible. Será bueno para el equipo”, indicó.



El andaluz se refirió a su puesto en el campo relatando que “siempre solía jugar de delantero”, pero sus buenas actuaciones en el Cádiz, que le sirvieron de trampolín a Valladolid, “me pusieron en banda y es donde más goles he hecho”.

PLANTILLA, VESTUARIO Y EL SADAR



Juan Villar desveló que en las llamadas que le hicieron desde Osasuna, el técnico Jagoba Arrasate le mencionó el gran ambiente que se iba a encontrar. “Me han hablado bien del vestuario que hay, me van a acoger muy bien, el míster habló conmigo y me dijo que había un vestuario muy bueno. Es lo más importante para la adaptación, creo que no habrá problema. Quiero dar lo máximo de mí”, aseguró.



El sexto fichaje de Osasuna valoró la actual plantilla como “muy buena”, aunque presagia gran igualdad en la competición. “Sabemos que la Segunda es muy difícil pero vamos a competir”, comentó Villar en referencia al gran nivel que habrá este curso en la categoría de plata.



El extremo también habló sobre su nueva casa. “Tengo muchas ganas de jugar en El Sadar. Lo he vivido en contra y ahora quiero hacerlo como local disfrutando del ambiente espectacular del campo. La afición apoya en todo momento al jugador y al equipo. Tengo mucha ganas de tener esa primera toma de contacto y disfrutar en el campo, lo vamos a hacer seguro este año”, concluyó.

