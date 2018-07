Osasuna juega hoy ante la Real su cuarto amistoso

28/07/2018 a las 06:00

Después de imponerse 1-0 al Huesca en la última prueba de pretemporada, Osasuna se desplaza hoy hasta Bergara para medir fuerzas con otro equipo de Primera División. A las 18 horas en el estadio Agorrosin de la localidad guipuzcoana, los rojillos se enfrentan a un rival de gran entidad como la Real Sociedad de Asier Garitano. En sus filas milita Mikel Merino, flamante fichaje del equipo vasco.

Los rojillos finalmente no entrenarán hoy por la mañana antes de jugar su cuarto partido amistoso. No estará Lillo, con un fuerte golpe en la rodilla, ni tampoco Carlos Clerc e Iñigo Pérez, con problemas musculares. Jagoba Arrasate prefiere darles descanso hasta el lunes para que no haya contratiempos. El que sí estará sobre el terreno de juego será Brandon Thomas. El delantero balear se ejercitó ayer con sus nuevos compañeros y podría disputar sus primeros minutos.

También formarán parte de la expedición Jorge Herrando y Jon Moncayola, dos futbolistas de Osasuna Promesas que ya viajaron en el último compromiso a Fustiñana. Está previsto que el once inicial dispute 60 minutos y después se proceda al carrusel de cambios.

AGORROSIN, PREPARADO

El choque se disputa en Bergara, de donde es el técnico de la Real, Asier Garitano. Se ha colocado una grada supletoria de 300 localidades para el partido. Las entradas, que pueden adquirirse en las taquillas del campo, cuestan 20 euros para adultos, 15 para los jóvenes de 13 a 18 años y 10 euros hasta los 12 años.

