Santi Castillejo, entrenador del Promesas, dispuesto a 'crear jugadores'

El nuevo entrenador de Osasuna Promesas, Santi Castillejo, ha asegurado hoy en su presentación que su función "más importante" es "crear jugadores para el primer equipo", en una fase en la que "termina la formación del futbolista y los tenemos que hacer competitivos". Así lo ha señalado el técnico de Valtierra a los periodistas tras afrontar su primera sesión al frente de Osasuna Promesas, una comparecencia en la que ha subrayado su agradecimiento al Club y a la dirección deportiva esta oportunidad "de volver a casa".



Ha asegurado que su nuevo cargo es para él "un orgullo y un placer, es a lo que aspira cualquier entrenador navarro, a poder trabajar en Osasuna. Estoy muy contento y muy ilusionado por esta nueva etapa. Después de veintidós años, vuelvo a casa. Ha sido un periplo por toda España, pero ya estoy aquí", ha advertido. Así, ha insistido en que "como navarro y como osasunista, como jugador que ha estado desde la base hasta el primer equipo, cuando Osasuna te llama no puedes decir que no". En cuanto a los retos que se marca de cara la próxima temporada, ha incidido en que "lo más importante de Osasuna Promesas es crear jugadores para el primer equipo. Ese tiene que ser el objetivo básico y esencial".



"Naturalmente queremos ganar, estar arriba y, si es posible, subir de categoría. Pero nuestro objetivo básico debe ser crear jugadores para el primer equipo. Estamos en una fase en la que termina la formación del futbolista y los tenemos que hacer competitivos", ha aclarado. "Buenos jugadores te aseguro que son, pero futbolistas es lo que tienen que conseguir llegar a ser en el Promesas. No estamos ya sólo en fase de formación técnica, táctica o física. Estamos en fase de leer los partidos, de saber cómo jugar en un sitio o en otro, que no es lo mismo jugar en el minuto 90 que el 5, con la intensidad que debemos poner en determinados campos", ha analizado Castillejo. En el acto ha estado acompañado del director deportivo de Osasuna, Braulio Vázquez, quien ha expresado su satisfacción por la incorporación del técnico ribero, que a su juicio "cumple el perfil que estábamos buscando perfectamente".



"Tiene el ADN Navarra, de un entrenador de la tierra. Además, tiene la valía y la capacidad, que es lo más importante. Tiene experiencia en Segunda, Segunda B y Tercera División. Conoce perfectamente a donde viene, lo que quiere y lo que queremos. Por todo ello, estamos muy contentos y satisfechos de tenerlo entre nosotros", ha afirmado Vázquez.

Etiquetas Osasuna Promesas

