Sitúan a Nacho Vidal, lateral del Valencia, en la órbita de Osasuna

Medios valencianos aseguran que el lateral izquierdo Nacho Vidal ha roto las negociaciones con el Córdoba y fichará por Osasuna.

El jugador, de 23 años, disputó 446 minutos con el Valencia la pasada temporada, un total de nueve partidos (siete de Liga y dos de Copa frente a la Real).

Fuentes del club ché desvelaron que aunque su salida al Córdoba llegó a estar bastante avanzada, el club negocia ahora un traspaso a Osasuna.

El Valencia ultima también este miércoles el traspaso del centrocampista serbio Nemanja Maksimovic al Getafe.



El club de Mestalla ingresará unos cinco millones de euros por Maksimovic y se guardará una opción para recomprar al mediocentro durante las tres próximas campañas.



Aunque había pasado las pruebas médicas y físicas con el resto de sus compañeros, Maksimovic no ha participado en los primeros entrenamientos en el terreno de juego para evitar cualquier percance que pueda poner en riesgo la operación.



Desde el club también se asegura que ahora mismo no hay ofertas por el delantero italiano Simone Zaza y que el portugués Luis Nani tiene un primer permiso para no unirse a la pretemporada hasta el viernes para facilitar su salida.

