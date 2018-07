El exjugador de Osasuna, Lucas Torró, ya luce la camiseta del Eintrach Frankfurt. El centrocampista ha firmado un contrato por cinco temporadas.

Osasuna poseía el cincuenta por ciento de los derechos económicos del centrocampista, por lo que ingresará en la operación 1.750.000 euros más el cinco por ciento del mecanismo de solidaridad.

El jugador alicantino llegó el verano pasado al equipo navarro a coste cero tras alcanzar un acuerdo con el Real Madrid y fue uno de los jugadores más destacados de la temporada.

La afición le votó como mejor jugador de Osasuna, junto a Unai García, en la macroencuesta de Diario de Navarra.

Eintracht Frankfurt have signed @LucasTorro from @realmadrid. The defensive midfielder has signed a five-year deal. Welcome to Frankfurt, Lucas! | #SGE pic.twitter.com/qyF6mfzJuy