Osasuna termina su sueño al perder en Valladolid

Osasuna seguirá una temporada más en La Liga1|2|3. Los rojillos no han conseguido clasificarse para el 'play-off' al perder por dos goles a cero frente a un superior Real Valladolid (que sí jugará la promoción).

Los de Diego Martínez no han estado acertados en la primera parte, pocas aproximaciones al área rival y un gol de falta de Hervías en el minuto 30 han dejado una mala sensación del juego de los rojillos. En la segunda parte, Osasuna ha salido con más chispa y ha tenido más ocasiones que no han podido materializar. Lillo, en el minuto 60 comete penalti sobre Mata y es expulsado (tres minutos antes había visto la primera amarilla) y deja completamente expuestos a los navarros, que a pesar de las condiciones, han luchado hasta el final.

El Real Valladolid concluyó la temporada en quinta posición y jugará la primera ronda de la promoción contra el Real Sporting de Gijón -al que recibirá el jueves-, que tras caer (3-0) en Córdoba perdió el tercer puesto y finalizó cuarto en la tabla de la Liga 1/2/3. Estaba en juego el playoff por el ascenso, y quedó claro, desde el inicio, que era el partido de la temporada para ambos equipos, porque salieron a morder, tanto el Real Valladolid como el Osasuna, y a buscar el control del balón, de ahí que hubiera un gran equilibrio en el juego.



El primero en llegar a portería fue Quique, el exjugador del Real Valladolid, con un disparo que fue directamente a las manos de Masip y, poco después, sería Fran Mérida el que trató de sorprender al meta local con una falta directa, aunque el lanzamiento fue muy previsible. Osasuna presionaba, y planteó una organizada defensa, pero los vallisoletanos supieron sacar la calidad para llegar al área visitante y empezar a crear peligro, sobre todo, a través del juego estático, con faltas directas. Y fue precisamente una de ellas, la que permitió a Hervías abrir el marcador con un golazo por la escuadra que Manu Herrera no pudo detener.



Ese tanto hizo levantar al público que llenó el José Zorrilla e impulsó a un Real Valladolid totalmente volcado en el área navarra, lo que le hizo disponer de alguna ocasión más, aunque encontraron bien colocada a la defensa de Osasuna y no pudo incrementar la renta. Con el 1-0 se llegó al descanso, tras una primera mitad en la que los locales pudieron llevar la iniciativa en el juego, si bien Osasuna demostró su intención de presentar batalla para tratar de aguar la fiesta a los de Sergio González, que reanudaron el choque conscientes de que no podían relajarse.



Por eso, el Real Valladolid salió con más mordiente ofensiva y, ese asedio, se tradujo en un penalti sobre Mata que terminó con Lillo en el banquillo por doble amarilla y con el "pichichi" blanquivioleta sumando un gol más a su casillero particular -33- al transformar la pena máxima. El cuadro navarro, con un jugador menos, trataba de anular el empuje vallisoletano, pero no conseguía contener el vendaval local, que aumentó con el segundo gol, y que le metía constantemente en el área osasunista, con opciones de haber añadido un gol más, aunque la finalización no fue efectiva.

El Real Valladolid se mostraba muy seguro y confiado y su motivación frenó cualquier intento del rival por introducir cambios en el resultado, por lo que los locales se llevaron la victoria, con un partido serio y muy bueno tácticamente, para buscar el ascenso a Primera en los playoff, en cuya primera ronda se medirán al Sporting de Gijón.

Ficha técnica:

2 - Real Valladolid: Masip; Moyano, Calero, Kiko Olivas, Nacho; Hervías (Gianniotas, m.85), Míchel, Borja Fernández, Toni Villa (Ontiveros, m.71); Óscar Plano (Anuar, m.79) y Mata.

0 - Club Atlético Osasuna: Manu Herrera; Lillo, Miguel Flaño (De las Cuevas, m.82), Unai García, Oier; Lucas Torró (David Rodríguez, m.71); Rober Ibáñez, Borja Lasso (Roberto Torres, m.59), Fran Mérida, Quique; Xisco.

Goles: 1-0, m.31: Hervías. 2-0, m.62: Mata, de penalti.

Árbitro: Vicandi Garrido (Comité vasco). Mostró cartulina amarilla a Míchel (m.35), Borja (m.63), Mata (m.90+), del Real Valladolid, y a Fran Mérida (m.30), Xisco (m.43), Lillo (m.58 y 61 -roja-), Manu Herrera (m.62), Oier (m.63) del Osasuna.

Incidencias: Partido correspondiente a la cuadragésima segunda jornada de la Liga 1/2/3, disputado en el Nuevo Estadio José Zorrilla ante 22.287 espectadores.

