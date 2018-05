Patricia Ramírez, psicóloga: "Decir que es una final es lo último que hay que hacer"

Patricia Ramírez, psicóloga deportiva con experiencia en el Betis, el Mallorca y el Granada, pasó ayer por los micrófonos de Cope Navarra, entrevistada por Alberto Sanz -columnista de Diario de Navarra-, y dejó algunos consejos a la plantilla de Osasuna para que encaren de la mejor manera su decisivo duelo contra el Valladolid.

"Lo último que hay que decir es la mítica frase de 'este partido es una final'. ¿Lo saben o no lo saben, los jugadores, que es una final? Al conducir tienes automatizados los movimientos y no dices 'ahora embrago, meto primera'. No lo haces porque tu cerebro ya lo sabe. Y si le dieses una información repetida lo que haces es bloquear al cerebro. El cerebro no necesita que le demos información de algo que ya sabe. Que esto es una final se sabe. Estar repitiendo eso solamente genera presión y la presión es para los irresponsables, que son la gente que no ha hecho los deberes", explicó Ramírez.

"Lo único que puedes hacer es concentrarte en tu rendimiento, no en el resultado, ni siquiera sirve decir es que solo nos vale ganar. Ya lo sabemos, ya sabemos que es una final. Vamos a concentrarnos en el rendimiento, en qué hace cada uno en el campo. Que durante la semana cada uno esté pendiente de lo que hace fácil, qué valora en sus compañeros, qué valoran sus compañeros de él, hacer ejercicios visuales de jugadas o partidos que se han hecho bien... reforzar, en definitiva, todo lo que tiene que ver con la seguridad. Y, sobre todo, que salgan a disfrutar, porque si no sales a disfrutar no vas a dar tu mejor versión", añadió.

