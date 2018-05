Osasuna necesita ganar hoy al Lorca para jugársela en Valladolid en la última jornada

Ya no hay margen. Después de semanas hablando de “finales” para Osasuna, esta vez sí no hay margen de error. Con el regusto amargo de los dos puntos que se escaparon en Soria, los rojillos llegan a la cita con el ya descendido Lorca a dos puntos de la promoción de ascenso. Ganar y acudir con opciones de playoff a Valladolid, que también está inmerso en la pelea. Ese es el plan del conjunto de Diego Martínez, que no podrá contar para este partido con Sergio Herrera tras su grave lesió