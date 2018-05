Unai García: "Si no ganamos al Lorca no merecemos subir"

El jugador de Osasuna Unai García declaró este jueves sobre las opciones del equipo navarro de jugar la promoción de ascenso que si no ganan el domingo al Lorca en El Sadar no merecen subir a LaLiga Santader.

"Tenemos muchas posibilidades de meternos si ganamos los dos partidos. Creo que estaríamos en el playoff, pero tenemos que ganarlos igual", afirmó en rueda de prensa tras el entrenamiento en Tajonar.

Osasuna rozó una victoria en Soria el pasado domingo con la que habría pasado a depender de sí mismo a falta de dos jornadas, pero encajó un empate en el tiempo añadido que le obliga a ganar al Lorca y al Valladolid, y además esperar otros resultados.

"Viene el Lorca, un rival descendido que le está poniendo las cosas difíciles a otros clubes, que juega con soltura y sin presión, pero no tiene la necesidad que tenemos nosotros. Tenemos que ganarles como sea. Si no (ganamos), es que no merecemos subir", manifestó.

El central navarro aseguró que la plantilla se ha recuperado anímicamente del "palo" sufrido en Los Pajaritos: "Hicimos un buen partido y fue cruel y una pena que se nos escapara (la victoria) al final", recordó.